„Реки“ на окнах: что поставить на подоконник, чтобы спастись от конденсата

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Если в вашем доме высокая влажность, а вентиляция работает недостаточно эффективно, стоит использовать дополнительные приспособления. Они помогут эффективно предотвратить образование конденсата и появление плесени.

Как избавиться от конденсата на окнах зимой

Заполните обычную банку силикагелем и закройте ее крышкой с отверстиями. Для этого можно проколоть крышку с помощью отвертки. После этого поставьте банку у окна.

Достаточно менять силикагель каждые две недели — так можно достичь лучших результатов. В качестве альтернативы можно использовать древесный уголь, который также эффективно поглощает влагу из воздуха.

Конденсат на окнах может образовываться в течение всей зимы из-за перепадов температур. Для решения этой проблемы можно использовать также регулярное проветривание, предотвращающее образование плесени.

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