Эксперты назвали пять вещей, которые делают вашу гостиную захламленной

Издание Southern Living пообщалось с дизайнерами и специалистами по организации пространства и рассказало, какие предметы могут загромождать вашу гостиную, и как минимизировать беспорядок в будущем.

Большое количество аксессуаров

С декоративными предметами очень легко переборщить. В частности, загромождать вашу гостиную могут подушки, растения, книги, картины и рамки с фотографиями. Все это может создать иллюзию беспорядка, говорит основательница компании A Little Moore Clean в Балтиморе Даниэль Мур. Она советует оставлять немного пустого пространства, чтобы ваши глаза могли немного отдохнуть.

Даниэль Мур советует выбрать для декора гостиной любимые предметы, а остальные хранить в коробках. Вы можете менять их со сменой сезона, чтобы освежить комнату.

Мебель неправильного размера (или слишком много мебели)

По словам Мур, слишком маленькая или слишком большая для вашего пространства мебель не только сделает вашу гостиную неудобной, но и может привести к ощущению загроможденности.

„Измерьте комнату перед тем, как покупать мебель. Оставьте пространство между мебелью, чтобы обеспечить легкость передвижения“, – советует она.

Основательница компании Tidied by K в Атланте Кеника Уильямс также говорит, что слишком большое количество мебели „может быстро сделать гостиную тесной и загроможденной“.

„Когда открытое пространство ограничено, комната может потерять свою функциональность и ощущение потока, что затрудняет комфортное передвижение людей“, – добавила она.

Но это не единственная проблема, связанная с заполнением гостиной до краев. Переполненность мебелью также ограничивает возможности для продуманного декора или выразительных предметов.

Чрезмерное количество произведений искусства

Основательница компании Kea Interiors в Далласе Чанда Кеа также советует не заполнять предметами искусства каждую стену. Это лишит интерьер легкости, и комната будет ощущаться тесной.

Бумажки