Управляющий разъясняет: зима создает неприятные проблемы для обитателей жилых домов

„В качестве ежегодной проблемы стоит выделить, естественно, как образование гололеда, так и сосулек, каждая из которых представляет собой высокую степень опасности и требует постоянного внимания. Это же можно сказать и о накапливающемся на крышах снеге, который в случае оттепели может с невероятной скоростью свалиться на головы прохожих“, – пояснил он.