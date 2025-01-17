Управляющий разъясняет: зима создает неприятные проблемы для обитателей жилых домов
Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон сказал, что, зимой жильцам приходится запасаться недюжинным терпением, поскольку в период холодов порой приходится сталкиваться попросту с абсурдными проблемами.
„Самый последний курьезный случай произошел буквально на минувшей неделе, когда часть Таллинна буквально утопала в мусоре, поскольку мусорщикам было крайне неудобно толкать контейнеры к мусоровозу по свежевыпавшему снегу“, – сообщил Тыниссон.
„В качестве ежегодной проблемы стоит выделить, естественно, как образование гололеда, так и сосулек, каждая из которых представляет собой высокую степень опасности и требует постоянного внимания. Это же можно сказать и о накапливающемся на крышах снеге, который в случае оттепели может с невероятной скоростью свалиться на головы прохожих“, – пояснил он.
„Третьей сложной проблемой, требующей неотложного решения, является замерзание воды в водопроводных трубах, происходящее, прежде всего, в старых домах, которое может парализовать водоснабжение всего дома“, – заметил Тыниссон.
„Хочу дать практический совет – теплостойкость зданий стоит измерять непосредственно в сезон холодов, поскольку именно в этом случае термокамера дает самые точные результаты по причине значительной разницы между внутренней и наружной температурой“, – добавил он.