ФОТО | Дизайнер интерьеров IKEA рассказала о трендах 2025 года

„Мы постоянно находимся в движении. В жизни постоянно происходят перемены, маленькие и большие, и у каждого они свои. Но дом — это место, где мы можем заземлиться. Это пространство, которое постоянно меняется: место для встреч, уединения, отдыха, работы и самосовершенствования. Согласно исследованию „Жизнь дома“, 47% жителей Эстонии считают, что идеальный дом, прежде всего, должен быть оазисом, где можно отвлечься от суеты внешнего мира, расслабиться и отдохнуть. Более чем для трети людей это важно для поддержания ментального здоровья, что станет ключевым трендом в дизайне интерьера: создание зон для отдыха, природные цвета, закругленные формы, натуральные материалы и умные технологии, которые помогают поддерживать дом в чистоте и порядке“, — говорит руководитель департамента дизайна IKEA Брита Миквере.

Для отдыха

Дизайнер интерьеров отмечает, что в этом году главным трендом станет создание зон для отдыха, без урона в стиле. Для этого в ход пойдёт удобная и лаконичная мебель с пледами и подушками. По ее словам, ключевыми элементами станут крупные диваны и кресла с глубокими сиденьями и закругленными краями, которые гармонично впишутся как в современный, так и в классический интерьер.

„Для создания места для отдыха не обязательно нужны большие вложения. Чтобы сохранить общий стиль, не всегда нужно приобретать новый комплект мебели. Достаточно просто выделить место в комнате - на диване или кресле, добавить столик, подушки, плед и наслаждаться времненем для себя, с фильмом или книгой“, — говорит Брита Миквере.

Землистые и пастельные тона