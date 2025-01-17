ФОТО | Дизайнер интерьеров IKEA рассказала о трендах 2025 года
В 2025 году многие будут искать способы сделать свой дом более уютным и расслабляющим, с заботой о психологическом здоровье. Это повлияет на выбор предметов интерьера, форму, цвет и функциональность мебели, принося в дом больше уюта и единения с природой.
„Мы постоянно находимся в движении. В жизни постоянно происходят перемены, маленькие и большие, и у каждого они свои. Но дом — это место, где мы можем заземлиться. Это пространство, которое постоянно меняется: место для встреч, уединения, отдыха, работы и самосовершенствования. Согласно исследованию „Жизнь дома“, 47% жителей Эстонии считают, что идеальный дом, прежде всего, должен быть оазисом, где можно отвлечься от суеты внешнего мира, расслабиться и отдохнуть. Более чем для трети людей это важно для поддержания ментального здоровья, что станет ключевым трендом в дизайне интерьера: создание зон для отдыха, природные цвета, закругленные формы, натуральные материалы и умные технологии, которые помогают поддерживать дом в чистоте и порядке“, — говорит руководитель департамента дизайна IKEA Брита Миквере.
Для отдыха
Дизайнер интерьеров отмечает, что в этом году главным трендом станет создание зон для отдыха, без урона в стиле. Для этого в ход пойдёт удобная и лаконичная мебель с пледами и подушками. По ее словам, ключевыми элементами станут крупные диваны и кресла с глубокими сиденьями и закругленными краями, которые гармонично впишутся как в современный, так и в классический интерьер.
„Для создания места для отдыха не обязательно нужны большие вложения. Чтобы сохранить общий стиль, не всегда нужно приобретать новый комплект мебели. Достаточно просто выделить место в комнате - на диване или кресле, добавить столик, подушки, плед и наслаждаться времненем для себя, с фильмом или книгой“, — говорит Брита Миквере.
Землистые и пастельные тона
Дизайнер интерьеров отмечает, что в этом году, как и в прошлом, нейтральные цвета в мебели будут дополняться земляными оттенками — приглушенными голубыми, зелеными и пастельными тонами. Добавление элементов из дерева светлых и темных оттенков придаст интерьеру утонченность. Кроме того, обои с яркими узорами, деревянные панели и декоративная штукатурка помогут добавить глубины и выразительности. Тем, кто готов к экспериментам, дизайнер рекомендует сочетать разные узоры и добавлять текстиль с акцентами в оранжевых и теплых розовых тонах, которые можно менять в зависимости от сезона — купить такое можно начиная от 4,99 евро.
„В этом году в тренде будут предметы необычной формы, которые станут центральными акцентами интерьера и добавят жизни в интерьер. Текстиль с геометрическими узорами и яркими цветовыми акцентами создадут визуальный фокус. Однако, для гармоничного образа, его лучше сочетать с органичными формами, приглушенными оттенками и натуральными элементами“, — делится Брита Миквере.
Биофильный дизайн интерьера
Слово „биофильный“ имеет греческие корни и означает „любовь к жизни и живым существам“. Для многих любовь к природе — это скорее чувство на основе интуиции, а связь с природой помогает расслабиться, лучше почувствовать себя дома и положительно влияет на физическое и психическое состояние.
Дизайнер интерьеров объясняет, что, согласно исследованию „Жизнь дома“, одной из ключевых составляющих ощущения комфорта и уюта дома является связь с природой: так считают 16% жителей Эстонии. Людям нравится привносить природу в дом с помощью растений, цветов, узоров, форм, материалов, звуков и освещения, напоминающих о природе.
В числе самых популярных материалов для создания природной атмосферы будут ротанг и мебель из дерева, которые обеспечивают комфорт и элегантность. В кухонных фасадах тоже будет актуально дерево. Дизайнер интерьеров отмечает, что в 2025 году многие будут задумываться об обновлении своих кухонь с использованием деревянных фасадов. Они предлагают вневременной дизайн с современным акцентом, который сочетается с минимализмом.
Кухни становятся темнее
По мнению Бриты Миквере, в 2025 году вновь войдут в моду насыщенные, смелые цвета в сочетании с хромированными элементами. „Подобно уютным зонам для отдыха в комнате, кухни с лаконичным дизайном и высокой функциональностью станут популярны. Продуманные системы хранения позволят поддерживать порядок“.
Дизайнер добавляет, что такие кухни будут выглядеть современно, но при этом останутся актуальными на долгие годы. Минималистичный декор и плавные линии придадут пространству современный вид. Для создания теплой и насыщенной атмосферы популярны будут темные фасады. Для более утонченного стиля в тренде будет стекло, сталь и бетон. Они создадут изысканную и долговечную атмосферу, подчеркивающую простоту и гармоничный дизайн.
Порядок для создания гармонии
Почти каждый третий житель Эстонии считают чистоту и порядок в доме основным источником душевного спокойствия. Кроме того, для 38% жителей Эстонии упорядоченный и организованный дом является ключевым фактором для ощущения комфорта и уюта.
Брита Миквере отмечает, что в новом году многие будут стремиться избавиться от ненужностей. „Захламленные шкафы усложняют повседневную жизнь. Начало нового сезона — отличное время, чтобы освободить дом от ненужных вещей, начиная с одежды. Дарите, продавайте, переделывайте, ремонтируйте, а также находите решения для хранения, которые помогут всё держать в порядке и снизить уровень стресса“.
Для создания большего уюта дома дизайнер интерьеров рекомендует начать с трех шагов: избавиться от ненужного, использовать коробки, которые помогут организовать вещи на полках, в ящиках или кухонных шкафах, чтобы они занимали меньше места и были легкодоступны, а также создавать больше мест для хранения в нестандартных зонах, таких как углы или пространство под наклонным потолком.