На всякий пожарный: как выбрать огнетушитель для дома или автомобиля?(2)
По закону огнетушители должны быть в каждом частном доме. Но в серийных многоквартирных домах это дело добровольное (как для дома в целом, так и для отдельных квартир). Нужно ли покупать огнетушитель и легко ли им воспользоваться, если в жилище начинается пожар?
„На днях в нашем доме на восьмом этаже загорелся электрощит, – рассказывает наша читательница Маргарита. – Одни жители выбежали на улицу, другие стали вызывать пожарных“. По словам женщины, экипаж спасателей прибыл на место через 12 минут после вызова.
„За это время огонь мог перекинуться на другие этажи, – считает Маргарита. – Этого не произошло благодаря одному из соседей, у которого дома оказался старенький советский огнетушитель“.
Мужчина не растерялся и самостоятельно потушил огонь.
„После этого я поняла, что иметь огнетушитель в квартире – не такая плохая идея, – говорит наша читательница. – Но хотелось бы понимать, какой именно огнетушитель лучше всего подойдет для ликвидации возгорания. Нужен универсальный прибор, ведь в квартире может загореться и газ, и елка, и электропроводка“.
К тому же, как говорит Маргарита, ей хотелось бы иметь простой в использовании огнетушитель, с которым справится и женщина.
Какой же выбрать?
Есть новые разработки!
„Для жилых помещений обычно предлагают два основных вида огнетушителей. Первый – с порошковым наполнителем, второй – с углекислотным“, – рассказывает Эйнар Шилде, руководитель проектов в области противопожарной безопасности компании Heinex.
– А как же обычные водно-пенные огнетушители?
– Их применяют в основном для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
– Какие еще огнетушители сегодня предлагаются в продаже?
– Можно обратить внимание на огнетушители нового поколения, которые относятся к классу F. Это огнетушители нового поколения на основе охлаждающей пены: надежное решение для кухни и общественных помещений с повышенным риском возгорания растительных масел и животных жиров. Пена этого огнетушителя считается безопасной для дыхательных путей, не ухудшает видимость в помещении и снижает вероятность повторного возгорания. Но тут важно помнить: такой огнетушитель не предназначен для тушения электрических устройств, находящихся под напряжением.
Придется менять мебель
– Какой огнетушитель следует считать самым универсальным для квартиры или дома?
– Чаще всего советуют огнетушитель с порошковым наполнителем. Это универсальное вещество для тушения огня, им можно потушить многие горящие поверхности, а распыляется он под действием газа, закачанного в корпус. Но так как у порошка очень специфический химический состав (в его основе – минеральные соли), то готовьтесь к тому, что после тушения вам придется менять все, что было потушено этим огнетушителем: технику, мебель, напольные покрытия, ковры… Все, на что попадает порошок, уже не подлежит восстановлению.
– То есть электроприборы лучше тушить углекислотным огнетушителем?
– Да, этот огнетушитель не портит электротехнику. Температура вещества – до –70 градусов по Цельсию, то есть под его воздействием происходит практически мгновенное охлаждение и даже замораживание загоревшегося предмета. Такими приборами лучше пользоваться там, где нежелательно применение воды. Но он стоит дороже, чем порошковый, и не так эффективен. К тому же углекислотный огнетушитель должен иметь больший объем, чем порошковый, а значит, будет больше весить и женщине тяжелей его поднять.
На каждый этаж – по огнетушителю
– Как правильно подобрать огнетушитель для частного дома или квартиры?
– Это определяется пожарной нагрузкой. В помещении – на 10 квадратных метров нужно предусмотреть 1 кг порошкового наполнителя. Но и тут нужно смотреть на концентрацию наполнителя – например, в баллоне на 6 кг может быть разная концентрация порошка, и чем она выше, тем большую площадь способен охватить конкретный огнетушитель.
Но если говорить совсем простым языком, то для частного двухэтажного дома я рекомендую по одному 6‑килограммовому порошковому огнетушителю на каждый этаж. Или два по 4 кг „порошка“ на этаж – как кому угодно.
– А какую площадь можно потушить самым маленьким огнетушителем?
– Эксперименты показали, что порошковый огнетушитель на 2 кг способен потушить площадь один квадратный метр. На это требуется 5–6 секунд.
– Недавно писали в прессе, что загорелась машина, и пожар потушил проезжающий мимо водитель. Разве в каждой машине не должен быть огнетушитель?
– Возможно, водитель загоревшейся машины растерялся, испугался – все может быть. Но согласно законодательству, в автомобиле должен быть огнетушитель минимум на 1 кг вещества. Хотя огнетушители на 1–2 кг вряд ли способны потушить возгорание, например, двигателя. Потому что этих самых двух килограммов хватает максимум на 10 секунд тушения, и если возгорание произошло где‑то глубже, не на поверхности, то оно так и не будет потушено. На практике многие водители, особенно те, кто работает за рулем, возят в багажнике огнетушители на 4 кг. Скорее всего, именно таким и был потушен упомянутый вами пожар в автомобиле.
Сначала потренируйтесь!
– А сложно ли пользоваться огнетушителем?
– Сначала надо выдернуть защитную пломбу. Подойти к огню на расстояние не ближе двух метров, направить шланг огнетушителя или сопло на очаг пожара. Нажимать кистью руки на рычаг запорного устройства короткими нажатиями. Это несложно технически, к тому же к каждому огнетушителю прилагается подробная и понятная инструкция. А если не прилагается – требуйте ее у продавца.
– Да, но где гарантия, что при малейшем возгорании человек от стресса не забудет, как пользоваться устройством?
– Гарантии, конечно, нет, поэтому всегда, при любом возгорании необходимо вызывать пожарных. Огонь непредсказуем – например, когда горит пластик, то от высочайшей температуры его плавления могут загореться предметы, находящиеся на расстоянии в несколько метров от очага возгорания.
– Но общий вес даже огнетушителя, рассчитанного на 1 кг наполнителя, может быть около 4 кг вместе с баллоном – для хрупкой женщины или пожилого человека это не так уж и мало…
– Да, и перед тем как покупать огнетушитель, нужно оценить свои условия проживания и физические возможности.
– Есть еще одно противопожарное приспособление – специальное противопожарное одеяло.
– Его наличие обязательно в кухнях общего пользования, но его можно приобрести и для личного спокойствия домой. Принцип его действия прост – достаем из мешка, в которое оно упаковано, и набрасываем на очаг возгорания. Оно легкое по весу и быстро раскрывается. Эти одеяла бывают разных размеров, и можно подобрать подходящий для себя.
Говоря о покупке огнетушителя, то при желании можете приобрести „тренировочный“, чтобы понять, справитесь ли вы с ним физически. Затем решите, покупать или не покупать огнетушитель на постоянную основу.
В быту неприхотлив, многоразовый
– И где хранить огнетушитель?
– В любом легкодоступном месте, но чтобы он не мешал в проходе. Хоть в углу комнаты, он также не боится солнечных лучей. Но важно, чтобы он не был в зоне доступа для маленьких детей – по понятным причинам.
– Есть ли срок годности у огнетушителей?
– Непосредственно металлический корпус огнетушителя практически не имеет срока годности. Но раз в год ему нужно проходить „техосмотр“ – проверить давление, обновить маркировку, чтобы были понятны сроки. Если это порошковый огнетушитель, то с баллона снимают „голову“, чтобы убедиться, что нет утечки, также нужна встряска порошка, потому что со временем порошок оседает. И если такой огнетушитель простоит 3–4 года без „встряски“, особенно если помещение влажное, то может и не сработать в экстренный момент.
– Где надо проходить такую проверку?
– В любой компании, имеющей соответствующую сертификацию на данную деятельность.
– А мы сами можем перетряхивать огнетушитель?
– Можете. Но техосмотр тоже нужен, тем более что на это могут обращать внимание страховщики при решении о выплате компенсации при пожаре (речь идет именно о частных домах – прим. ред.).
– А можно вообще огнетушитель заправлять повторно, как газовый баллон?
– Да, это же только оболочка для хранения. Мы его заполняем, ставим новую пломбу и он функционирует дальше. Это часто и происходит в процессе обслуживания – если наполнитель был израсходован, огнетушитель заполняется новым содержимым.
– Могут ли жильцы многоквартирного дома обзавестись общим огнетушителем?
– Теоретически – могут. Но на практике нужно учитывать некоторые нюансы. На каждом этаже следовало бы иметь свой 6‑килограммовый огнетушитель. То есть если это типичный девятиэтажный дом, то девять огнетушителей на подъезд и плюс к этому разместить их следует так, чтобы устройства не украли (увы, а такое случается) и чтобы у жителей был быстрый доступ к ним одновременно.