На всякий пожарный: как выбрать огнетушитель для дома или автомобиля?

– Можно обратить внимание на огнетушители нового поколения, которые относятся к классу F. Это огнетушители нового поколения на основе охлаждающей пены: надежное решение для кухни и общественных помещений с повышенным риском возгорания растительных масел и животных жиров. Пена этого огнетушителя считается безопасной для дыхательных путей, не ухудшает видимость в помещении и снижает вероятность повторного возгорания. Но тут важно помнить: такой огнетушитель не предназначен для тушения электрических устройств, находящихся под напряжением.

„Для жилых помещений обычно предлагают два основных вида огнетушителей. Первый – с порошковым наполнителем, второй – с углекислотным“, – рассказывает Эйнар Шилде , руководитель проектов в области противопожарной безопасности компании Heinex.

К тому же, как говорит Маргарита, ей хотелось бы иметь простой в использовании огнетушитель, с которым справится и женщина.

„После этого я поняла, что иметь огнетушитель в квартире – не такая плохая идея, – говорит наша читательница. – Но хотелось бы понимать, какой именно огнетушитель лучше всего подойдет для ликвидации возгорания. Нужен универсальный прибор, ведь в квартире может загореться и газ, и елка, и электропроводка“.

„За это время огонь мог перекинуться на другие этажи, – считает Маргарита. – Этого не произошло благодаря одному из соседей, у которого дома оказался старенький советский огнетушитель“.

„На днях в нашем доме на восьмом этаже загорелся электрощит, – рассказывает наша читательница Маргарита. – Одни жители выбежали на улицу, другие стали вызывать пожарных“. По словам женщины, экипаж спасателей прибыл на место через 12 минут после вызова.

– Недавно писали в прессе, что загорелась машина, и пожар потушил проезжающий мимо водитель. Разве в каждой машине не должен быть огнетушитель?

Но если говорить совсем простым языком, то для частного двухэтажного дома я рекомендую по одному 6‑килограммовому порошковому огнетушителю на каждый этаж. Или два по 4 кг „порошка“ на этаж – как кому угодно.

– Это определяется пожарной нагрузкой. В помещении – на 10 квадратных метров нужно предусмотреть 1 кг порошкового наполнителя. Но и тут нужно смотреть на концентрацию наполнителя – например, в баллоне на 6 кг может быть разная концентрация порошка, и чем она выше, тем большую площадь способен охватить конкретный огнетушитель.

– Да, этот огнетушитель не портит электротехнику. Температура вещества – до –70 градусов по Цельсию, то есть под его воздействием происходит практически мгновенное охлаждение и даже замораживание загоревшегося предмета. Такими приборами лучше пользоваться там, где нежелательно применение воды. Но он стоит дороже, чем порошковый, и не так эффективен. К тому же углекислотный огнетушитель должен иметь больший объем, чем порошковый, а значит, будет больше весить и женщине тяжелей его поднять.

– Чаще всего советуют огнетушитель с порошковым наполнителем. Это универсальное вещество для тушения огня, им можно потушить многие горящие поверхности, а распыляется он под действием газа, закачанного в корпус. Но так как у порошка очень специфический химический состав (в его основе – минеральные соли), то готовьтесь к тому, что после тушения вам придется менять все, что было потушено этим огнетушителем: технику, мебель, напольные покрытия, ковры… Все, на что попадает порошок, уже не подлежит восстановлению.

– Возможно, водитель загоревшейся машины растерялся, испугался – все может быть. Но согласно законодательству, в автомобиле должен быть огнетушитель минимум на 1 кг вещества. Хотя огнетушители на 1–2 кг вряд ли способны потушить возгорание, например, двигателя. Потому что этих самых двух килограммов хватает максимум на 10 секунд тушения, и если возгорание произошло где‑то глубже, не на поверхности, то оно так и не будет потушено. На практике многие водители, особенно те, кто работает за рулем, возят в багажнике огнетушители на 4 кг. Скорее всего, именно таким и был потушен упомянутый вами пожар в автомобиле.

Сначала потренируйтесь!

– А сложно ли пользоваться огнетушителем?

– Сначала надо выдернуть защитную пломбу. Подойти к огню на расстояние не ближе двух метров, направить шланг огнетушителя или сопло на очаг пожара. Нажимать кистью руки на рычаг запорного устройства короткими нажатиями. Это несложно технически, к тому же к каждому огнетушителю прилагается подробная и понятная инструкция. А если не прилагается – требуйте ее у продавца.

– Да, но где гарантия, что при малейшем возгорании человек от стресса не забудет, как пользоваться устройством?

– Гарантии, конечно, нет, поэтому всегда, при любом возгорании необходимо вызывать пожарных. Огонь непредсказуем – например, когда горит пластик, то от высочайшей температуры его плавления могут загореться предметы, находящиеся на расстоянии в несколько метров от очага возгорания.

– Но общий вес даже огнетушителя, рассчитанного на 1 кг наполнителя, может быть около 4 кг вместе с баллоном – для хрупкой женщины или пожилого человека это не так уж и мало…

– Да, и перед тем как покупать огнетушитель, нужно оценить свои условия проживания и физические возможности.

– Есть еще одно противопожарное приспособление – специальное противопожарное одеяло.