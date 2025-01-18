ВИДЕО | Что делать, чтобы не было конденсата на окнах: эксперт поделилась одним эффективным методом

Пользовательница TikTok DoingUpMyHome рассказала:

„У вас есть конденсат на окнах? С наступлением холодов возрастает вероятность образования конденсата на внутренней стороне окон. Это не очень хорошо, поскольку он может превратиться в плесень, поэтому я искала хак, который бы решил эту проблему. За четыре дня я попробовала три разных способа, и победителем стал этот - моющее средство для посуды на чистой, сухой ткани из микрофибры“.

Для этого она наливает на тряпку жидкость для мытья посуды и накрывает ею все оконное стекло и рамы.

„Несколько раз протереть, чтобы на окнах не осталось пленки, и все сработало абсолютно блестяще. Главное здесь то, что это длится около двух недель, поэтому этот способ нужно повторять“, - добавила блогер.

Также она попробовала этот способ в ванной комнате, чтобы зеркало не потело после душа, и это тоже, по ее словам, сработало идеально.

„Я попробовала миску с солью (20% эффективности) и бикарбонат натрия (80% эффективности). Но средство для мытья посуды сработало на 100% на моих окнах“, - подчеркнула женщина.

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