ФОТО | До и после: как создать стильную гостиную в арендованной квартире

Три девушки, недавно окончившие университет, в начале лета арендовали квартиру, где они красиво обставили почти все комнаты, но гостиная осталась почти не тронутой. Здесь была разрозненная мебель от друзей и знакомых, не хватало естественного света, и комната казалась темной и неуютной. В результате кухня стала основным местом для приема гостей и общения.

Комната до ремонта

Больше возможностей для хранения

Дизайнер интерьеров поставила перед собой задачу создать в гостиной несколько решений для хранения, так как в комнате не хватало места для вещей, и многое хранилось в спальнях девушек. Она скомбинировала различные варианты шкафов. Были добавлены системы хранения с дверцами и без них. Дизайнер предложила использовать ящики и органайзеры на полках. Это поможет упорядоченно хранить мелочи, максимально эффективно используя доступное пространство. Для удобства дизайнер порекомендовала фетровые ящики, чтобы все вещи были легко доступны.

„За диваном, на стене установили полку, что добавило дополнительное пространство для хранения и объединила диван с телевизором. На полке можно поставить стаканы, декор или другие мелочи“, – говорит дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войтикунска.

Для удобства дизайнер также предусмотрела специальное место для зарядки мобильных устройств рядом с полкой, чтобы провода оставались аккуратно организованными. Для этого она использовала коробки и органайзеры для проводов.

Комната после ремонта

Продуманное освещение

В комнате важно иметь несколько источников света, ведь освещение играет ключевую роль в гостиной, создавая уютную атмосферу. Грамотно подобранное освещение может преобразить пространство, сделав его уютным, подчеркнув дизайн комнаты и задав нужный тон – будь то теплый и расслабляющий или яркий и энергичный.