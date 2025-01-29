На что стоит потратить деньги, а где можно сэкономить? Советы эстонских дизайнеров интерьера

Вечный дизайн: натуральные материалы и качество

Современные тенденции в дизайне всё чаще ориентированы на устойчивость и минимализм. „Ключ к вечному дизайну — это качество. Использование натуральных материалов и индивидуальный подход гораздо важнее модных трендов“, — утверждает Маргит Аргус. Она рекомендует отдавать предпочтение долговечным материалам, таким как дерево, камень, стекло и металл. Среди текстиля особенно популярны лен, хлопок и бархат.

При ограниченном бюджете качество становится ещё более важным фактором. „Стоит выбрать несколько дорогих и долговечных ключевых элементов, а на декоративных деталях сэкономить“, — советует Аргус.

С ее мнением согласна дизайнер интерьеров Кади Яир: „Для крупных предметов мебели и освещения важно выбирать качество. Инвестируйте в хороший диван, обеденный стол или кухонную мебель — эти вещи прослужат долгие годы“.

Дизайнер добавляет, что устойчивость и долговечность — ключевые составляющие вечного дизайна. „Уникальность можно добавить с помощью более дешевых акцентов или предметов, сделанных из переработанных материалов, таких как ковры или декоративные элементы. Но важно избегать слишком модных решений, которые быстро теряют актуальность“.

Индивидуальный стиль и гармония

Для создания индивидуального интерьера Кади Яир советует черпать вдохновение из архитектуры дома. „Откажитесь от трендов и создайте стиль, который отражает вашу эстетику и гармонирует с экстерьером здания. Временные модные направления легко распознать: они появляются внезапно и заполняют всё вокруг. Например, сочетание „венге и лайм“ из 90-х или розовое золото и медь, которые были популярны несколько лет назад“, — отмечает она.

Качество требует вложений, но окупается

Маргит Аргус и Кади Яир сходятся во мнении, что качественные материалы и мебель изначально требуют больших вложений, но в долгосрочной перспективе это более выгодное решение. Например, стоимость качественной кухни может составлять десятки тысяч евро в зависимости от материалов и технологий.