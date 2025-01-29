На что стоит потратить деньги, а где можно сэкономить? Советы эстонских дизайнеров интерьера
Качественная мебель и интерьер служат годами, но из-за высокой стоимости долговечные решения часто остаются за пределами бюджета. Как обустроить дом с ограниченными средствами, включив в проект более дорогие элементы? На что стоит потратить деньги, а где можно сэкономить? Своими рекомендациями делятся архитектор интерьеров Маргит Аргус и дизайнер Кади Яир.
Вечный дизайн: натуральные материалы и качество
Современные тенденции в дизайне всё чаще ориентированы на устойчивость и минимализм. „Ключ к вечному дизайну — это качество. Использование натуральных материалов и индивидуальный подход гораздо важнее модных трендов“, — утверждает Маргит Аргус. Она рекомендует отдавать предпочтение долговечным материалам, таким как дерево, камень, стекло и металл. Среди текстиля особенно популярны лен, хлопок и бархат.
При ограниченном бюджете качество становится ещё более важным фактором. „Стоит выбрать несколько дорогих и долговечных ключевых элементов, а на декоративных деталях сэкономить“, — советует Аргус.
С ее мнением согласна дизайнер интерьеров Кади Яир: „Для крупных предметов мебели и освещения важно выбирать качество. Инвестируйте в хороший диван, обеденный стол или кухонную мебель — эти вещи прослужат долгие годы“.
Дизайнер добавляет, что устойчивость и долговечность — ключевые составляющие вечного дизайна. „Уникальность можно добавить с помощью более дешевых акцентов или предметов, сделанных из переработанных материалов, таких как ковры или декоративные элементы. Но важно избегать слишком модных решений, которые быстро теряют актуальность“.
Индивидуальный стиль и гармония
Для создания индивидуального интерьера Кади Яир советует черпать вдохновение из архитектуры дома. „Откажитесь от трендов и создайте стиль, который отражает вашу эстетику и гармонирует с экстерьером здания. Временные модные направления легко распознать: они появляются внезапно и заполняют всё вокруг. Например, сочетание „венге и лайм“ из 90-х или розовое золото и медь, которые были популярны несколько лет назад“, — отмечает она.
Качество требует вложений, но окупается
Маргит Аргус и Кади Яир сходятся во мнении, что качественные материалы и мебель изначально требуют больших вложений, но в долгосрочной перспективе это более выгодное решение. Например, стоимость качественной кухни может составлять десятки тысяч евро в зависимости от материалов и технологий.
„Многим хочется иметь каменные рабочие поверхности на кухне, но это зачастую роскошь из-за их цены. Поэтому всё чаще выбирают композитные материалы, которые более долговечны и просты в уходе. Натуральный мрамор, например, пористый и требует регулярного ухода, тогда как современные композиты практически не нуждаются в обслуживании“, — поясняет Аргус.
Как распределить крупные траты
Руководитель отдела продаж кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема советует распределять большие траты на несколько месяцев. „Например, при покупке дивана за 1500 евро во многих мебельных магазинах можно разделить оплату на три части. Это значит, что вы будете платить по 500 евро в месяц без процентов и сможете выбрать более качественный продукт, не создавая пробел в семейном бюджете“, — рассказывает она.
Гибкие способы оплаты, такие как „покупай сейчас — плати позже“, становятся всё более популярными. По словам Рахкема, в мебельных магазинах такой метод оплаты выбирают более 10% клиентов.
Простота, которая остается в моде
„Минималистичные и чистые интерьеры остаются актуальными уже десятилетия. В современном мире с его информационным шумом особенно важно создать спокойное и гармоничное пространство“, — отмечает Аргус.
Качественные материалы, чистые линии и классические цвета — это основа сбалансированного интерьера, который остается актуальным спустя годы. „Инвестиции в такие элементы полностью себя оправдают в долгосрочной перспективе“, — подчеркивает архитектор.