Рост цен на газ: чем это обусловлено и чего ждать клиентам?

Комментарий

Райво Варе, экономический эксперт

Вся эта ситуация происходит из-за того, что на международном рынке тоже повысились цены. Это связано, в свою очередь, с тем, что в европейских хранилищах сейчас чуть меньше газа, чем обычно, – по определенным причинам. Это всегда немножко подстёгивает закупочные цены, и через это – цены отпускные.

Это затронет, в первую очередь, тех, кто „сидит“ на газе или на электричестве, которое производят из газа. Потому что газ ещё, кроме всего прочего, подталкивает цены на электричество в зависимости от его удельной доли на соответствующем рынке.

Если говорить о поставках газа в Европу в целом, то тут существуют свои проблемы. Во-первых, сейчас под вопросом российский жидкий газ, который идет в Европу. Во-вторых, к сожалению, по политическим мотивам началась какая-то разборка с Катаром, который тоже поставляет сжиженный газ в больших количествах. Пока все это восполняют Алжир и Норвегия, но у них тоже существуют свои пределы. Из-за этого цены и растут.

Свою роль играет как международная рыночная составляющая, так и политическая. Это все „аукается“. Поэтому болезненнее всего будет людям с газовыми бойлерами.

Но могу сказать, что таких цен, как во время путинской газовой войны против Европы, которую он затеял в 2021 году, больше не будет. Однако все же они будут выше, чем раньше. С этим пока остается только смириться.

Надо заполнять газовые хранилища, где существуют расчетные пропорции. Пока они не заполнятся до этих расчетных пропорций, все как бы подстегивает цены. Как только эти пропорции достигнуты, сразу цены начинают падать.