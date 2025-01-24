Орхидея вырастет огромной и яркой: садовод назвал, каким кухонным продуктом ее подкормить

Поскольку орхидеи родом из тропических климатов, они процветают при деликатном балансе света и влажности, который необходим для их потрясающего цветения. Один энтузиаст нашел простой способ стимулировать рост, используя кофе как природный источник необходимых питательных веществ...

Он заявил, что цветы могут оставаться на ветвях до шести месяцев. Цветы распускаются один за другим, на одном и том же дереве может образоваться много бутонов.

Что нужно знать об этом способе

Для достижения оптимального результата эксперт советует смешать две чайные ложки молотого кофе с 400 миллилитрами горячей воды в мерной чашке.

По его словам, кофе содержит много белка, калия, магния. Кроме того, он особенно богат калием, который помогает растениям расти — от корней до цветов. После перемешивания смесь следует процедить через марлю, чтобы удалить кофейную гущу. После чего ее необходимо разбавить, использовав около 1,6 литра свежей воды.

Чтобы отпугнуть вредителей и предотвратить грибковые заболевания, эксперт рекомендует смочить ватный диск в растворе и протереть как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев орхидеи.

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