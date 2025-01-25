Уборка как основной источник раздражения в семье. Специалист по уборке о том, как вовлечь в этот процесс всю семью

Все хотят, чтобы их дом был чистым и опрятным, но зачастую большая часть ответственности ложится на одного человека. Но как привлечь к работе по дому всех членов семьи, от совсем маленьких детей, которые все еще ходят в детский сад, до подростков? Вот практическое руководство по привлечению всей семьи к совместной работе по дому и превращению ее в игровую привычку.