26.01.2025, 11:05
Это не только неудобно, но и очень опасно. Места на кухне, куда точно не стоит ставить аэрогриль
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Прежде чем начать пользоваться аэрогрилем, важно знать, куда его ставить, а точнее, куда не ставить. Ведь неправильное его размещение может сделать приготовление пищи не только сложным, но и опасным, пишет Delfi Dom&Sad.
Во многих современных кухнях шкафы располагаются над столешницей, но необходимо следить за тем, чтобы аэрогриль не находился прямо под ними. Не размещайте аэрогриль под шкафами или полками, так как во время работы он выделяет тепло и пар, а в тесном пространстве может быть затруднена циркуляция воздуха, повышая риск перегрева и повреждения мебели.
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