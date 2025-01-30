Зацветет даже самая „упрямая“ орхидея: как приготовить для нее „лучшее удобрение“

„Орхидеи - прекрасные растения, но поддерживать их здоровье и внешний вид может быть непросто, если вы не знаете, чем их подкармливать. Крайне важно убедиться, что все комнатные растения получают удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, поскольку это основные питательные вещества, необходимые им для роста“, - говорится в публикации.

Какую воду любят орхидеи - ответ эксперта

При этом указывается, что, кроме этого, орхидеям нужен магний, который помогает растениям накапливать энергию и улучшает цветение.

„Рисовая вода - очень хорошее органическое удобрение. Она содержит следовые количества азота, фосфора и калия, а также магний и крахмалы, которые питают полезные микоризы на корнях. Было обнаружено, что рисовая вода особенно полезна во время цветения“, - рассказал Марк Карран.

Рисовая вода может помочь орхидеям зацвести, поскольку питательные вещества в ней улучшают общее состояние здоровья растения.

Как поливать орхидею рисовой водой

Для приготовления этого чудо-удобрения замочите рис в воде на 30 минут или дольше. Затем процедите воду и вылейте ее в бутылку или банку. Получившийся раствор оставьте в покое на одну неделю. При этом раствор должен иметь возможность „дышать“, поэтому накройте его тканью или убедитесь, что крышка неплотно закрыта. Кроме того, держите раствор вдали от прямых солнечных лучей. Его можно хранить в холодильнике или в прохладном темном месте.

Когда раствор будет готов, смешивайте рисовую воду с пресной в пропорции 1:1 и опрыскивайте основание орхидеи с листьями раз в две недели, пока растение активно растет, и раз в четыре недели, пока растение находится в состоянии покоя.