Почему пластик никогда полностью не высыхает в посудомоечной машине?

Это, конечно, лучше, чем мыть посуду вручную с помощью губки, на которой размножаются бактерии. Однако вы, наверное, уже заметили, что все эти пластиковые тарелки, стаканы и контейнеры для хранения, которые вы кладете в посудомоечную машину, получаются немного другими. Вместо того чтобы стать сухими к концу, эти предметы все еще покрыты капельками воды.

Так в чем же дело? Оказывается, ваша посудомоечная машина не виновата в том, что пластиковая посуда никогда полностью не высыхает в посудомоечной машине. Это происходит благодаря науке.

По данным Compact Appliance, посудомоечные машины довольно сильно нагреваются, обычно от 130 до 170°F. Посуда из стекла, металла и керамики поглощает это тепло, что способствует быстрому испарению влаги во время цикла сушки в посудомоечной машине. Но пластик не поглощает и не удерживает тепло так, как другие материалы, и на самом деле остывает гораздо быстрее, а значит, у влаги на его поверхности меньше шансов испариться к моменту окончания цикла.

Кроме того, конденсат может скапливаться на пластиковых контейнерах для хранения, поскольку они имеют ободки и бортики для создания более плотного прилегания крышек. Таким образом, этим предметам оказывается еще труднее полностью высохнуть после мытья в посудомоечной машине.

К счастью, есть несколько хороших способов решения этой проблемы. Помимо популярных хаков для сушки посуды на TikTok (которые, как сообщается, дают неоднозначные результаты), вы можете попробовать изменить способ загрузки посуды в посудомоечную машину. В следующий раз поставьте эти надоедливые пластиковые миски, стаканы и контейнеры под углом на верхнюю полку. Вместо того чтобы скапливаться, вода будет легче стекать сама.