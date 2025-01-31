Стейк, курицу и морепродукты разогревать в микроволновке нельзя. И вот почему

Микроволновки могут готовить пищу неравномерно и оставлять „холодные участки“, которые позволяют вредным бактериям выживать в процессе повторного разогрева. Кроме того, приготовленная в микроволновке пища не всегда вкусна, а остатки могут стать сухими или переготовленными. Эксперты в области питания объяснили Fox News Digital, какие продукты не следует разогревать таким способом в спешке

Яйца, сваренные вкрутую

Богатые белком яйца - отличная закуска, которую эксперты рекомендуют есть холодной. „Яйца, сваренные вкрутую, не следует готовить в микроволновой печи“, - говорит Аманда Хольтцер, дипломированный диетолог из Нью-Джерси. „Это создает пар и давление в яичном белке, что может привести к „взрыву“ при разрезании яйца. Это извержение может произойти в микроволновой печи, на тарелке или, что самое страшное, во рту, когда вы откусываете кусочек“.

Продукты, богатые витамином С

Поскольку витамин С - это водорастворимый витамин, который очень чувствителен к нагреванию, не готовьте в микроволновке продукты, богатые этим витамином. „Витамин С разрушается и уничтожается под воздействием тепла, объясняет Хольтцер. К продуктам, богатым витамином С, относятся брокколи, перец, ягоды и зеленые листовые овощи. Чтобы сохранить целостность витамина С в этих продуктах, я рекомендую есть их сырыми как можно чаще“.

Курица

С точки зрения пищевой безопасности повторное разогревание куриного мяса обычно совершенно безопасно „Однако с точки зрения контроля качества я бы не советовала повторно разогревать курицу“, - говорит она. „Когда курица после приготовления хранится в холодильнике, жир в мясе может окислиться, что может изменить химическую структуру курицы и, следовательно, вкус. При повторном разогреве курицы влага, которая была в ней, испаряется, придавая курице неприятный вкус и текстуру“. Вместо этого Хольтцер советует использовать оставшуюся курицу в других рецептах, не требующих повторного разогрева, например, в салатах или сэндвичах.

Морепродукты