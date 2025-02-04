Как легко помыть микроволновую печь: вам нужно всего два „ингредиента“

В них мало пространства, но с ними слишком много возни. Однако есть очень быстрый и довольно легкий способ почистить микроволновку.

Самый простой способ очистить микроволновку

Чтобы привести микроволновку в порядок за считанные минуты, вам понадобятся всего два ингредиента: вода и белый уксус. Смешайте их в равных пропорциях в миске, подходящей для микроволновой печи, и разогрейте в течение пяти минут.

Этот метод работает так хорошо, потому что при нагреве уксус и вода образуют пар, который размягчает застывшие загрязнения и засохшие остатки пищи, включая труднодоступные уголки и щели. Кислотность уксуса помогает расщепить жир и уничтожить бактерии, а пар делает пятна легко удаляемыми.

Этот простой способ справляется и с грязью, и с запахами, оставляя микроволновку идеально чистой без лишних усилий.