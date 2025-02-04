Как легко помыть микроволновую печь: вам нужно всего два „ингредиента“
Уборка кухни – это бесконечная битва, на которую никто никогда не подписывался, но участвовать в ней все равно необходимо. И главными виновниками хаоса и даже „паники“ являются духовка и микроволновка. В этих маленьких, так сказать, „пространствах“ всегда скапливается всевозможная грязь, особенно жир, пишет „УНИАН“ со ссылкой на Parade.
В них мало пространства, но с ними слишком много возни. Однако есть очень быстрый и довольно легкий способ почистить микроволновку.
Самый простой способ очистить микроволновку
Чтобы привести микроволновку в порядок за считанные минуты, вам понадобятся всего два ингредиента: вода и белый уксус. Смешайте их в равных пропорциях в миске, подходящей для микроволновой печи, и разогрейте в течение пяти минут.
Этот метод работает так хорошо, потому что при нагреве уксус и вода образуют пар, который размягчает застывшие загрязнения и засохшие остатки пищи, включая труднодоступные уголки и щели. Кислотность уксуса помогает расщепить жир и уничтожить бактерии, а пар делает пятна легко удаляемыми.
Этот простой способ справляется и с грязью, и с запахами, оставляя микроволновку идеально чистой без лишних усилий.