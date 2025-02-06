Читатель спрашивает: „Имеет ли смысл приобретать аккумулятор, если у меня нет солнечных панелей?“

Аккумуляторная система энергонакопления — это устройство, позволяющее накапливать электрическую энергию и использовать ее позже. Можно накапливать как энергию, производимую панелями, так и энергию, уже находящуюся в сети.

Аккумуляторная система энергонакопления без панелей — разумно ли это?

Хотя аккумуляторные системы накопления энергии очень эффективны и являются прекрасным дополнением к солнечной электростанции, они приносят пользу не только собственникам панелей. Аккумуляторные системы энергонакопления, которые предлагает Enefit, в сочетании с умным программным обеспечением станут выгодной инвестицией, если целью является снижение расходов и повышение энергетической независимости. Как? Сейчас объясним подробнее.

1. Управление потреблением электроэнергии

Большая часть жителей Эстонии потребляет электроэнергию на основе биржевого пакета. Как известно, в результате совокупного воздействия множества различных факторов цена на электроэнергию на бирже меняется каждый час. Умный аккумулятор позволит вам использовать колебания цен в своих интересах. Как?

Накопление электроэнергии в часы, когда цены низкие Умный аккумулятор заряжается сам, когда цены на электроэнергию низкие. Например, ночью, когда общее потребление снижается, или летом, когда на рынке больше вырабатываемой панелями электроэнергии, цены могут быть очень выгодными.

Использование электроэнергии в часы, когда цены высокие Когда цена на электроэнергию снова вырастет, вместо того чтобы покупать дорогую электроэнергию на бирже, вы сможете покрыть свое потребление за счет накопленной в аккумуляторе энергии. В результате в течение всего года счета за электроэнергию будут меньше, а вы будете осознавать, что вы смогли заставить рынок работать вам на благо.

2. Надежное снабжение — защита на случай шторма и отключения электроэнергии

Помимо экономии денег, домашняя аккумуляторная система энергонакопления поможет обеспечить надежность электроснабжения.