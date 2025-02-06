Читатель спрашивает: „Имеет ли смысл приобретать аккумулятор, если у меня нет солнечных панелей?“
Многие люди автоматически связывают домашние аккумуляторные решения с солнечными панелями, но на самом деле приобретение аккумуляторной системы энергонакопления может стать выгодной инвестицией, даже если у вас нет солнечных панелей.
Аккумуляторная система энергонакопления — это устройство, позволяющее накапливать электрическую энергию и использовать ее позже. Можно накапливать как энергию, производимую панелями, так и энергию, уже находящуюся в сети.
Аккумуляторная система энергонакопления без панелей — разумно ли это?
Хотя аккумуляторные системы накопления энергии очень эффективны и являются прекрасным дополнением к солнечной электростанции, они приносят пользу не только собственникам панелей. Аккумуляторные системы энергонакопления, которые предлагает Enefit, в сочетании с умным программным обеспечением станут выгодной инвестицией, если целью является снижение расходов и повышение энергетической независимости. Как? Сейчас объясним подробнее.
1. Управление потреблением электроэнергии
Большая часть жителей Эстонии потребляет электроэнергию на основе биржевого пакета. Как известно, в результате совокупного воздействия множества различных факторов цена на электроэнергию на бирже меняется каждый час. Умный аккумулятор позволит вам использовать колебания цен в своих интересах. Как?
Накопление электроэнергии в часы, когда цены низкие
Умный аккумулятор заряжается сам, когда цены на электроэнергию низкие. Например, ночью, когда общее потребление снижается, или летом, когда на рынке больше вырабатываемой панелями электроэнергии, цены могут быть очень выгодными.
Использование электроэнергии в часы, когда цены высокие
Когда цена на электроэнергию снова вырастет, вместо того чтобы покупать дорогую электроэнергию на бирже, вы сможете покрыть свое потребление за счет накопленной в аккумуляторе энергии. В результате в течение всего года счета за электроэнергию будут меньше, а вы будете осознавать, что вы смогли заставить рынок работать вам на благо.
2. Надежное снабжение — защита на случай шторма и отключения электроэнергии
Помимо экономии денег, домашняя аккумуляторная система энергонакопления поможет обеспечить надежность электроснабжения.
За последние годы на Эстонию обрушилось несколько сильных штормов, в результате которых тысячи домов на несколько часов или даже дней остались без электричества. Аккумуляторные решения Enefit оснащены автоматическим переключателем резервного питания, что позволяет использовать накопленную энергию даже в случае сетевых сбоев.
Вы никогда не останетесь без света и тепла
Аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу важных устройств, таких как светильники, холодильник, интернет-роутер или даже система отопления.
Душевное спокойствие
Осознание того, что бытовые приборы и устройства вашего дома будут работать даже в непредвиденных ситуациях, дает чувство уверенности.
Как выбрать правильное аккумуляторное решение?
Аккумуляторные системы энергонакопления могут иметь различные размеры и емкость — от небольших устройств, использующихся в домашних хозяйствах, до крупных коммерческих и промышленных решений. Если вы решили приобрести аккумулятор, стоит обратить внимание на следующее:
Емкость и мощность. Подходящая емкость аккумулятора зависит от энергопотребления вашего домохозяйства, от производительности солнечных панелей, если они уже установлены или будут устанавлены вместе с накопителем, и от множества других нюансов.
Для среднего домохозяйства подходит накопитель емкостью 10–15 кВт·ч. Если вы не уверены, какой накопитель энергии вам нужен, свяжитесь с нашими специалистами.
Будущие возможности. Если вы собираетесь в будущем установить у себя домашнюю солнечную электростанцию, при выборе аккумулятора убедитесь, что он интегрируется с солнечными панелями и может накапливать произведенную ими энергию.
Ходатайствуйте о пособии в KredEx!
Хорошую возможность для установки солнечных батарей и накопителей энергии предлагает пособие KredEx на реконструкцию малых жилых зданий, которое направлено на повышение энергоэффективности и улучшение внутреннего климата небольших жилых зданий, на снижение расходов на электроэнергию и на поддержку использования возобновляемых источников энергии.
За всеми документами, необходимыми для получения пособия KredEx, вы можете обратиться в Enefit. Если вы оформите у нас нужный проект, мы бесплатно предоставим вам энергопаспорт. Дополнительную информацию можно найти здесь.
Если вам потребуется помощь в поиске подходящего решения или возникнут другие вопросы, мы с удовольствием поможем. Для этого свяжитесь с нами, написав по адресу teenindus@enefit.ee, позвонив по номеру 777 4040 или оставив на нашем сайте запрос на консультацию.