ФОТО | Дизайнер интерьеров IKEA советует, как привнести в дом природу и избавиться от зимней хандры
В самые темные месяцы года многим из нас не хватает света и тепла. Дизайнер интерьеров напоминает, что природные элементы в доме помогут создать больше тепла и света даже в самые мрачные моменты. Дизайнер отмечает, что зелень, натуральные материалы и природные элементы способны поднять настроение и предлагает пять простых способов, как легко привнести природу в интерьер, независимо от погоды.
„Чтобы действительно привнести природу в дом, важно найти баланс между натуральными материалами, успокаивающими цветами и продуманным дизайном, который учитывает как окружающую среду, так и ваше пространство. Растения, узоры с природными мотивами и осознанное использование ресурсов помогают создать связь с природой, способствуя более спокойному и устойчивому образу жизни, который можно адаптировать к меняющимся жизненным обстоятельствам. Все начинается с идеи долгосрочного интерьера – учитывая, если в семье растут дети. Нужды можно корректировать, например используя раздвижные кровати или сменные чехлы для диванов, на случай если в доме есть питомец. Важно, чтобы дом не только выглядел красиво, но и приносил уют и радость каждый день“, – рассказывает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере. Она делится пятью ключевыми советами, как легко обустроить такой интерьер.
Правильная цветовая палитра
Когда речь идет о создании атмосферы с элементами природы, вам помогут пастельные оттенки и темные элементы, это наполнит пространство мягкостью и умиротворением. „Светло-зеленые, нежно-голубые и приглушенные розовые оттенки создают ощущение сада или тихого леса. Эти умиротворяющие цвета идеально сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и лен, усиливая связь с природой. Начните с добавления пастельных акцентов в виде подушек, пледов или ковров, которые подчеркнут зелень растений. А чтобы придать пространству больше динамики, можно дополнить интерьер темными элементами, которые вам по душе. В результате получится гармоничное пространство, напоминающее лоно природы, независимо от того, где вы находитесь“, – делится дизайнер интерьеров.
Используйте натуральные материалы
Брита Миквере отмечает, что такие природные материалы, как дерево, хлопок и бамбук, идеально подходят для создания уюта, текстуры и гармоничной атмосферы. „Дерево привносит в интерьер неподвластную времени элегантность и близость к природе. Оно может использоваться в мебели, напольных покрытиях или даже в небольших предметах декора, таких как рамки для фотографий. Хлопок, благодаря своей мягкости и воздухопроницаемости, отлично подходит для подушек, штор, а также постельного белья, создавая уютное и теплое пространство. Бамбук – одно из самых быстрорастущих растений в мире: в молодом возрасте он может вырастать до одного метра в день. Это замечательный выбор для самых разных элементов интерьера – от напольных покрытий до аксессуаров, таких как корзины и прочные, устойчивые к влаге решения для хранения. Он добавляет интерьеру природной элегантности. Грамотное сочетание этих материалов позволяет создать гармоничное пространство, объединенное темой природы, превращая ваш дом в уютное и умиротворенное место“, – делится дизайнер. Также она советует, что вместо покупки новой мебели ее можно легко освежить, используя морилку или специальное масло.
Используйте природные мотивы
Брита Миквере продолжает: привнесение природы в дом с помощью текстиля — замечательный способ создать свежую и успокаивающую атмосферу. Чтобы достичь этого эффекта, стоит выбирать принты, вдохновленные природой, например, листья, цветочные мотивы или даже абстрактные узоры, отражающие текстуры, встречающиеся в природе. Эти мотивы можно внедрить разными способами — от чехлов для подушек и одеял, до настенного декора. Главное — соблюдать баланс: природные орнаменты должны гармонично сочетаться с натуральными оттенками и материалами, такими как дерево или камень. Будь то крупные принты с пышными листьями или изящные цветочные мотивы, ключевая идея заключается в том, чтобы привнести элементы природы в дом и создать пространство, наполненное спокойствием и энергией.
Добавьте больше зелени
Специалист отмечает, что комнатные растения помогают создать ощущение природы в доме, делая обстановку более уютной. Растения оживляют интерьер и могут стать стильным акцентом. Не бойтесь группировать растения в разных горшках и размещать их на подставках разной высоты в одном углу комнаты. Комбинируйте разные виды, например пальмы и кактусы, чтобы создать эффект тропических джунглей. Используйте кашпо из различных материалов и оттенков, чтобы придавать композиции аккуратный и гармоничный вид. Чтобы получить еще больше пользы от зелени в доме, организуйте садик со свежей зеленью на балконе или террасе. Он не только сделает пространство более зелёным и воздушным, но и принесет практическую пользу, позволяя вам и вашей семье наслаждаться свежими травами прямо с грядки.
Расход ресурсов
Брита Миквере советует обращать внимание на простые шаги, которые помогают заботиться о природе. Например, переход на светодиодные лампы и отключение приборов от сети, когда они не используются. Замена обычного кухонного смесителя на модель с аэратором позволит сократить расход воды без снижения напора. В зимний период потребление электричества возрастает, поэтому стоит задуматься, действительно ли необходима функция сушки в стиральной машине. Использование крючков для проветривания одежды поможет реже стирать вещи и продлить их срок службы, что сэкономит и воду, и электричество. Что касается отходов, важно заранее организовать удобную систему сортировки для переработки, компостирования и общего мусора. Еще один полезный совет: использование многоразовой текстильной сумки для покупок поможет экономить деньги ежедневно. Чтобы этот привычный аксессуар всегда был под рукой, стоит носить его с собой или хранить в доступном месте.
Больше идей в галерее!