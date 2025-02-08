ФОТО | Дизайнер интерьеров IKEA советует, как привнести в дом природу и избавиться от зимней хандры

„Чтобы действительно привнести природу в дом, важно найти баланс между натуральными материалами, успокаивающими цветами и продуманным дизайном, который учитывает как окружающую среду, так и ваше пространство. Растения, узоры с природными мотивами и осознанное использование ресурсов помогают создать связь с природой, способствуя более спокойному и устойчивому образу жизни, который можно адаптировать к меняющимся жизненным обстоятельствам. Все начинается с идеи долгосрочного интерьера – учитывая, если в семье растут дети. Нужды можно корректировать, например используя раздвижные кровати или сменные чехлы для диванов, на случай если в доме есть питомец. Важно, чтобы дом не только выглядел красиво, но и приносил уют и радость каждый день“, – рассказывает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере. Она делится пятью ключевыми советами, как легко обустроить такой интерьер.

Правильная цветовая палитра

Когда речь идет о создании атмосферы с элементами природы, вам помогут пастельные оттенки и темные элементы, это наполнит пространство мягкостью и умиротворением. „Светло-зеленые, нежно-голубые и приглушенные розовые оттенки создают ощущение сада или тихого леса. Эти умиротворяющие цвета идеально сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и лен, усиливая связь с природой. Начните с добавления пастельных акцентов в виде подушек, пледов или ковров, которые подчеркнут зелень растений. А чтобы придать пространству больше динамики, можно дополнить интерьер темными элементами, которые вам по душе. В результате получится гармоничное пространство, напоминающее лоно природы, независимо от того, где вы находитесь“, – делится дизайнер интерьеров.

Используйте натуральные материалы