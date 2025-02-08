Этот способ полива поможет орхидеям цвести дольше, чем вы ожидали

Эксперты Just Add Ice Orchids предлагают необычный метод полива орхидеи, чтобы она была здоровой и радовала цветением.

Марсель Бунекамп, директор по выращиванию Just Add Ice, утверждает, что полив льдом - самый простой способ гарантировать, что орхидея получит ровно столько воды, сколько нужно - не слишком много и не слишком мало.

Как пишет издание, полив тропического растения льдом может показаться странным. Однако исследования Университета штата Огайо и Университета Джорджии показали, что орхидеи, политые таким методом, сохраняют такую ​​же долговечность цветков, жизненную силу, здоровье корней и побегов, как и те, которые поливали традиционными методами.

Как поливать орхидею льдом?

Эксперты Just Add Ice говорят, что кубики льда необходимо положить поверх субстрата под листья. Они уверяют, что лед не повредит листьям.

„Если вы не можете сразу поместить весь лед в горшок, подождите, пока часть его растает, прежде чем добавлять еще. Не кладите лед на макушку растения“, - говорят эксперты.