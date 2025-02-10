Хотите бесплатно пожить в Норвегии неделю? Тогда вам придется поработать за хюгге-столом и пожить в хюгге-домике(1)
Знаете ли вы, что такое „хюгге“ (hygge)? Можете ли вы сказать, что ваше рабочее место выполнено в этом стиле? Для большинства из нас ситуацию на рабочем соле можно описать одним словом – бардак. Но что, если бы вы могли работать в месте, где царит полная атмосфера хюгге, в великолепной обстановке и абсолютном комфорте?
Такое предложение поступило от норвежской компании Opera, которая занимается продвижением своих веб-сервисов. Компания ищет „хюгге-тестеров“, чтобы протестировать свои хюгге-столы, расположенные в самых потрясающих местах Норвегии.
Вы можете выиграть невероятный шестидневный отдых в частном домике, за дорогу до которого вам также не придется платить. Во время пребывания в доме тестировщики смогут опробовать хюгге-стол и лично убедиться в том, насколько продуктивной может быть правильная обстановка.
„Мы разрабатываем браузер, который передает скандинавскую сущность простой, непритязательной жизни - той, которая оставляет стресс позади и помогает нашим пользователям сосредоточиться на главном“, - говорит Ян Стендаль, вице-президент Opera. „Мы привыкли к hygge в Скандинавии, но теперь мы хотим, чтобы наше мировое сообщество понимало, что это понятие означает на практике“.
Что такое hygge и как стол вписывается в эту концепцию?
В датском и норвежском языках „hygge“ описывает уютное, довольное настроение, которое создается благодаря комфорту и дружелюбию. По сути, хюгге воплощает в себе чувство простоты, уюта и присутствия. Датчане стремятся достичь этого состояния во многих аспектах своей жизни, будь то еда, которую они готовят, одежда, которую они носят, или то, как они украшают свои дома.
Норвежская компания Opera хочет привнести атмосферу хюгге на рабочее место и создала для этого хюгге-стол. Это уютное рабочее пространство, украшенное мехом и тщательно подобранными предметами, которые обещают устранить отвлекающие факторы и повысить радость от повседневной работы.
„Хюгге-стол - это стол, который позволяет оставить все раздражающее или эмоционально подавляющее позади“, - говорит представитель компании. „Он подчеркивает как удовольствие от работы, так и наличие самых маленьких и уютных элементов под рукой - например, теплого освещения или потрясающего вида на природу“.
В рамках акции Opera выпустила полезное видео с норвежским гидом, демонстрирующее, что является и что не является „хюгге“.
Основополагающий принцип акции - продемонстрировать, что браузер Opera, которым сейчас пользуются около 2,5 % пользователей Интернета, сам поддерживает хюгге. Он обещает „приватный и спокойный просмотр веб-страниц без помех“, что, по его словам, полностью соответствует этому принципу.
Для 10 счастливчиков это означает шестидневный визит в одно из пяти мест в Норвегии, проживание в частном домике и знакомство с лучшими местными достопримечательностями.
Как подать заявку на участие?
Участники хюгге-тестирования могут подать заявку на участие в конкурсе в определенные даты.
В период с 18 по 23 марта хюгге-тестеры будут приглашены в Lysefjord, потрясающее место на берегу фьорда к востоку от Ставангера. Помимо работы за хюгге-столом, гости смогут насладиться купанием в водопадах, пешими и лодочными прогулками.
С 25 по 30 марта хюгге-стол открывается в Лофотене, где посетители смогут насладиться живописными фьордами, традиционными рыбацкими деревнями и увидеть северное сияние. В этот же период хюгге-стол в Норефьелле будет принимать гостей в его тихих окрестностях и на горнолыжных курортах.
Последняя возможность - с 1 по 6 апреля, когда для работы будут открыты хюгге-столы Бодё и Олесунда. Бодё, расположенный на севере Норвегии, известен своей историей каменного века и популяцией лосей, а Олесунд на западе - архитектурой в стиле модерн.
Чтобы получить шанс стать хюгге-тестером, желающие могут подать заявку на сайте Opera, рассказав, почему вам нужен хюгге-стол. Компания отдает предпочтение более креативным заявкам, поэтому, чтобы получить шанс, вы можете прислать фотографию своего стола, не оформленного пока в стиле хюгге, или даже написать стихотворение о своей рабочей жизни.
Заявки принимаются до конца февраля, а победители будут объявлены примерно 5 марта. В пакет включены перелет туда и обратно, наземный транспорт и шестидневное проживание в одном из норвежских частных домиков.
Стремление к хюгге приносит скандинавам много пользы, и хотя неделя за хюгге-столом не изменит вашу жизнь, это все равно очень хорошее начало.