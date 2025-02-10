Хотите бесплатно пожить в Норвегии неделю? Тогда вам придется поработать за хюгге-столом и пожить в хюгге-домике

Такое предложение поступило от норвежской компании Opera, которая занимается продвижением своих веб-сервисов. Компания ищет „хюгге-тестеров“, чтобы протестировать свои хюгге-столы, расположенные в самых потрясающих местах Норвегии.

Вы можете выиграть невероятный шестидневный отдых в частном домике, за дорогу до которого вам также не придется платить. Во время пребывания в доме тестировщики смогут опробовать хюгге-стол и лично убедиться в том, насколько продуктивной может быть правильная обстановка.

„Мы разрабатываем браузер, который передает скандинавскую сущность простой, непритязательной жизни - той, которая оставляет стресс позади и помогает нашим пользователям сосредоточиться на главном“, - говорит Ян Стендаль, вице-президент Opera. „Мы привыкли к hygge в Скандинавии, но теперь мы хотим, чтобы наше мировое сообщество понимало, что это понятие означает на практике“.

Что такое hygge и как стол вписывается в эту концепцию?

В датском и норвежском языках „hygge“ описывает уютное, довольное настроение, которое создается благодаря комфорту и дружелюбию. По сути, хюгге воплощает в себе чувство простоты, уюта и присутствия. Датчане стремятся достичь этого состояния во многих аспектах своей жизни, будь то еда, которую они готовят, одежда, которую они носят, или то, как они украшают свои дома.

Норвежская компания Opera хочет привнести атмосферу хюгге на рабочее место и создала для этого хюгге-стол. Это уютное рабочее пространство, украшенное мехом и тщательно подобранными предметами, которые обещают устранить отвлекающие факторы и повысить радость от повседневной работы.

„Хюгге-стол - это стол, который позволяет оставить все раздражающее или эмоционально подавляющее позади“, - говорит представитель компании. „Он подчеркивает как удовольствие от работы, так и наличие самых маленьких и уютных элементов под рукой - например, теплого освещения или потрясающего вида на природу“.