Многие так и делают! Почему горчицу нельзя хранить в холодильнике?

Почему горчицу нельзя хранить в холодильнике

Наверняка у многих дома возникает проблема, где и как хранить все специи, чтобы они не испортились, сохранили свою структуру и выглядели красиво. Полки и холодильник завалены банками и баночками всех размеров, потому что кажется, что все специи должны быть всегда под рукой. Но это нерациональная практика, пишет la.lv.

Многие из нас хранят в холодильнике запас горчицы, чтобы ее можно было использовать после истечения срока годности. Беглый взгляд на этикетку на упаковке сбивает с толку. Некоторые горчицы после открытия нужно хранить в прохладном месте, другие рекомендуют делать это только для сохранения наилучшего вкуса.

Когда мы говорим о том, что еда „портится“, мы обычно имеем в виду ее неизбежные изменения из-за воздействия микробов в окружающей среде. Хорошая новость в том, что есть способ замедлить этот процесс. Считается, что „чем кислее или соленее горчица, тем дольше она хранится“. Это происходит потому, что уксус и соль, используемые при ферментации, создают среду, которая подавляет рост вредных микробов.Горчицу не следует хранить в холодильнике, поскольку она теряет свой вкус и текстуру при постоянном воздействии низких температур. Вот почему:

Потеря вкуса

Низкие температуры могут снизить интенсивность горчичного вкуса. Особенно это касается горчицы, содержащей уксус и другие консерванты, поскольку эти ингредиенты помогают сохранить вкус при комнатной температуре. В холодильнике горчица может потерять присущий ей вкус.

Изменение консистенции

Холод холодильника может привести к разделению воды и масла в горчице, что изменит ее текстуру. Это может сделать горчицу менее однородной и менее приятной в использовании.

Холод не нужен

Горчица содержит натуральные консерванты, такие как уксус, соль и другие компоненты, которые предотвращают рост бактерий. Поэтому ее можно безопасно хранить при комнатной температуре, если она хорошо закрыта и не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.