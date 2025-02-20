Страховая предупреждает: появилась новая угроза для жилья – литий-ионные аккумуляторы
Согласно данным PZU Kindlustus, в прошлом году увеличилось количество страховых случаев в рамках страхования жилья, каско и путешествий, тогда как число случаев в рамках дорожного страхования, напротив, снизилось.
Существенный рост убытков по страхованию жилья
По словам руководителя отдела страхования PZU Kindlustus Эло Райтвийр, число страховых случаев по страхованию жилья в прошлом году выросло на 7% – владельцы жилья столкнулись с большим количеством рисков, включая природные бедствия, различные протечки и пожары.
„Одной из заметных новых тенденций стали пожары, вызванные литий-ионными аккумуляторами электросамокатов, электромобилей или системам солнечных панелей. Прежде всего, это возгорания, возникающие при зарядке аккумуляторов, а также случаи интеграции неподходящих батарей в электрические системы зданий, например использование аккумуляторов старых электромобилей для накопления энергии“, – пояснила Райтвийр.
Во избежание подобных инцидентов при проектировании электрических систем необходимо соблюдать все действующие требования. Монтаж систем должен выполняться только квалифицированными специалистами, а проекты должны быть грамотно составлены и зарегистрированы. „Чтобы избежать ущерба, перед заказом работ рекомендуется проверить компетентность подрядчика или предприятия в регистре хозяйственной деятельности“, - добавила Райтвийр.
Заметный рост ущербов по страхованию каско
Как и в жилищном страховании, число случаев ущерба по каско также значительно выросло – на 7%. Это отражает активное использование автомобилей, а также возможную неосторожность водителей или несчастные случаи. „Особенно в зимний период наблюдается увеличение числа аварий, вызванных погодными условиями, например, связанных со скользкой дорогой. Кроме того, на частоту страховых случаев влияют интенсивное движение и полученные при парковке повреждения“, - отметила Райтвийр.
Активные путешествия привели к росту страховых случаев
Число страховых случаев в рамках страхования путешествий в прошлом году увеличилось на 2,6%. „Небольшой рост числа страховых случаев тут свидетельствует о том, что в 2024 году люди стали больше путешествовать. Однако, такие риски, как отмена поездки, заболевания и повреждение багажа, остаются актуальными. Хотя уровень путешествий еще не достиг допандемийного уровня, очевиден постепенный рост как числа туристов, так и страховых случаев“, - подчеркнула Райтвийр.
Число страховых случаев по дорожному страхованию уменьшилось
Согласно данным Эстонского фонда дорожного страхования, число страховых случаев по дорожному страхованию в прошлом году сократилось на 2%. По мнению Райтвийр, это позитивная тенденция, которая может свидетельствовать как о большей осторожности водителей, так и об улучшении дорожной обстановки. „Кроме того, свою роль могли сыграть информационные кампании, повышающие осведомленность о безопасности на дорогах“, - добавила она. Вместе с тем средний размер страховой выплаты вырос на 7%.