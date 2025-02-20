Страховая предупреждает: появилась новая угроза для жилья – литий-ионные аккумуляторы

Существенный рост убытков по страхованию жилья

По словам руководителя отдела страхования PZU Kindlustus Эло Райтвийр, число страховых случаев по страхованию жилья в прошлом году выросло на 7% – владельцы жилья столкнулись с большим количеством рисков, включая природные бедствия, различные протечки и пожары.

„Одной из заметных новых тенденций стали пожары, вызванные литий-ионными аккумуляторами электросамокатов, электромобилей или системам солнечных панелей. Прежде всего, это возгорания, возникающие при зарядке аккумуляторов, а также случаи интеграции неподходящих батарей в электрические системы зданий, например использование аккумуляторов старых электромобилей для накопления энергии“, – пояснила Райтвийр.

Во избежание подобных инцидентов при проектировании электрических систем необходимо соблюдать все действующие требования. Монтаж систем должен выполняться только квалифицированными специалистами, а проекты должны быть грамотно составлены и зарегистрированы. „Чтобы избежать ущерба, перед заказом работ рекомендуется проверить компетентность подрядчика или предприятия в регистре хозяйственной деятельности“, - добавила Райтвийр.

Заметный рост ущербов по страхованию каско

Как и в жилищном страховании, число случаев ущерба по каско также значительно выросло – на 7%. Это отражает активное использование автомобилей, а также возможную неосторожность водителей или несчастные случаи. „Особенно в зимний период наблюдается увеличение числа аварий, вызванных погодными условиями, например, связанных со скользкой дорогой. Кроме того, на частоту страховых случаев влияют интенсивное движение и полученные при парковке повреждения“, - отметила Райтвийр.

Активные путешествия привели к росту страховых случаев