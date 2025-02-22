ФОТО | Капля спокойствия и умиротворения: Tikkurila назвала цвет 2025 года в дизайне интерьера

В мире, полном постоянных перемен и неопределенности, многие из нас стремятся к спокойствию. Глубокий темно-синий оттенок Nocturne N348, напоминающий ночное небо, — это не просто красивый цвет для ваших стен.

Он дарит огромное, почти вечное чувство, которое возникает, когда смотришь на звезды. Этот цвет создан для того, чтобы создавать спокойные пространства и помогать людям обрести спокойствие, пишет Tikkurila.

Синий цвет Nocturne способен преобразить любое пространство. „Синий летний вечер перед восходом солнца. Легкое красное мерцание на фоне глубокого чернильного синего создает атмосферу волшебства и гармонии. Это сочетание цветов наполняет пространство особым настроением, словно приглашая нас насладиться моментом и погрузиться в красоту природы“, - вот как описывает этот цвет Tikkurila.

Он вызывает ощущение бесконечной глубины, как ночное небо, простирающееся в космос. Бархатистый голубой оттенок создает неземную атмосферу.Используя его на потолках и стенах, вы создадите ощущение огромного и безграничного пространства.

Для гармоничного сочетания рекомендуется комбинировать N348 Nocturne с теплыми оттенками, такими как оранжевый и желтый, которые находятся на противоположной стороне цветового спектра и прекрасно дополняют глубокий синий.

Коллекция Color Now 2025 от Tikkurila включает N348 Nocturne в качестве центрального цвета, сопровождаемого палитрой тщательно подобранных оттенков. Небесно-голубые, серые и бежевые оттенки придают пространству спокойствие и утонченность, тогда как лиловые и более темные пурпурные тона добавляют загадочности и глубины. Для любителей драматических эффектов предлагают насыщенные черноватые оттенки, которые источают элегантность и смелость.

Tikkurila — финская компания, специализирующаяся на производстве красок, лаков и декоративных покрытий. Она была основана в 1862 году и за более чем 160 лет стала одним из ведущих брендов в Европе в сфере лакокрасочной продукции. Tikkurila выпускает краски для внутренних и наружных работ, промышленные покрытия, антисептики для дерева, лаки и другие покрытия. Компания делает ставку на экологичность, долговечность и безопасность продукции. Многие краски имеют сертификацию по стандартам Nordic Swan Ecolabel и EU Ecolabel.