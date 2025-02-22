Муки выбора. Матовый или глянцевый фасад для кухни - что лучше?

Архитектор Александр Борознов: „Если предусмотреть, что отражение в глянце будет красивым и дополнит интерьер — можно использовать глянцевые фасады, а если отражать нечего — лучше матовые“.

Дизайнер Татьяна Афанасьева: „Если кухня находится под прямыми солнечными лучами, от глянца лучше отказаться: на фасадах будет видно каждое пятнышко“.

Дизайнер Ирина Лазутина: „Если окно выходит на юг, выбирайте матовый кухонный фасад, чтобы солнечные зайчики не раздражали глаза. В других случаях используйте глянец. Можно и в одной кухне совместить глянец и матовые поверхности — для контраста и настроения“.

Второй принципиальный нюанс — степень освещённости. Важно, на какую сторону света выходят окна и какое положение будет занимать кухонный гарнитур: есть риск, что „игра отражений“ обернётся раздражением от бликов.

Дизайнер Марина Поклонцева: „Если кухня совмещена с гостиной и составляет её основу, то дизайнер понимает, что кухня должна быть парадной. Глянцевый фасад очень кстати, так как смотрится дорого и празднично“.

Есть, впрочем, и прямо противоположные мнения.

Дизайнер Елена Гилева: „Выбирайте глянцевые фасады, если площадь кухни небольшая: зеркальный эффект увеличивает пространство. Или если кухня находится в отдельном помещении, а не совмещена с гостиной: иначе глянцевая мебель будет привлекать слишком много внимания к зоне приготовления еды, а это сейчас неактуально“.

Дизайнер Наталья Соболева: „Матовые материалы придают помещению уют, но кухня по факту может казаться меньше. С глянцевыми фасадами кухня будет выглядеть просторнее, но вместе с тем немного холодноватой“.

Изолированная или совмещённая с гостиной, какой площади кухня — казалось бы, какое отношение всё это имеет к материалу фасада? Дизайнеры утверждают: прямое. Принято считать, что маленьким кухням больше подходят глянцевые фактуры — они расширяют пространство за счёт отражений.

Дизайнер Ольга Кузнецова: „Матовый культурнее и глубже, особенно если фасад цветной — гораздо лучше передается глубина цвета“.

Для сложных тёмных оттенков или очень ярких фасадов практикующие дизайнеры выбирают матовое покрытие.

Дизайнер-декоратор Вера Корчагина: „Если нужны динамика, праздничность и легкость — это глянец. Матовая кухня будет выглядеть более фундаментально. Но все зависит от цвета: чёрный глянец будет легче матового марсала, но тяжелее кремового матового“.

Дело в том, что глянцевые или матовые фасады разных оттенков в пространстве работают по-разному. Начнём разбор с самым популярных цветов — чёрного и белого.

„Кстати, за качественным глянцем легко ухаживать, в несколько раз проще, чем за матовым фасадом, — добавляет дизайнер Оксана Савчук. Помимо многих слоев „высокого лака“, как его называют производители дорогих кухонь, финишным слоем идет слой „против отпечатков пальцев“: следы буквально испаряются с поверхности.

Если уж классике показан глянец, то фасады будут безрамные и обычно без декора (как на фото). Классического настроения на кухне тогда добиваются за счет прочей мебели и выбора традиционных отделочных материалов вроде облицовки мрамором.

Дело во внешнем виде кухонных фасадов. Сложно вообразить под глянцем патину или традиционную резьбу. Даже простейший вариант рамка+филенка (пример на фото) в глянцевом исполнении будет выглядеть китчево. И явно доставит хлопот домработнице.

Дизайнер Мария Устинова: „Все зависит от стиля: ар деко — точно глянец. Да, конечно же, будут видны отпечатки пальцев, но тот, кто любит гламур, с этим мирится“.

Популярно убеждение, что для вариаций классики подходят только матовые фасады, а для современных интерьеров — какие угодно. Но есть исключения.

Дизайнер Александра Тимиргалеева: „Дело вкуса, но, на мой взгляд, матовые поверхности всегда выигрышнее — особенно темные, они дают прочувствовать глубину цвета“.

Матовый — если два и больше цвета

Дизайнер Наталия Зеленова: „Если глянец, то только при однотонной палитре. Он слишком много „берет“ на себя“.

Матовый — если следите за трендами

Не то чтобы глянцу предрекали неизбежный закат, но в кухонной моде, по мнению дизайнеров, доминируют матовые фасады.

Дизайнер Наталья Филина: „На мой взгляд, глянец в фасадах кухонь уже морально устарел. При виде таких фасадов остается дурное послевкусие“.

Дизайнер Наталья Тарханова: „Только матовые! Глянцевые кухни — это привет из 90-х. Посмотрите на ведущих производителей мебели, которых все копируют. Сейчас всеобщий тренд на натуральность: даже густые брови тому пример“.

Факт: Все сказанное не относится к полированному палисандру, который входит в моду в корпусной мебели для жилых интерьеров — он как раз сияет лаком.

Выбирайте: натуральность или глянец

Интересно, что опрошенные нами дизайнеры часто ставят знак равенства между глянцевым и неестественным. И противопоставляют его моде на натуральные материалы (без видимой обработки, в том числе и „заметного“ лака). Если следовать трендам, то приоритет у матовых кухонь.

Дизайнер Кристина Швецова: „Матовые текстуры более естественны! Жителям городов в последнее время хочется чувствовать себя ближе к природе. Все натуральные текстуры, как правило, матовые — они не раздражают глаз, окутывают атмосферой уюта“.

Дизайнер Ника Русанова: „Я за матовый фасад. Хотя я бы ещё уточнила: фактурный, вызывающий страстное желание прикоснуться. Открывать, закрывать, проводить рукой. Притягательный. Натуральный. Глянец ещё вернётся, но не стоит ждать его слишком скоро“.

Хочу и все тут

А что делать, если вам просто нравятся определенные фасады, а по всем правилам они должны быть иными? Сочетайте!