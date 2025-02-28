ФОТО | Вечно актуальный! Производитель краски назвал „цвет века“: как применять его в интерьере

Цветом века по версии Dunn-Edwards стал сине-зеленый. Этот оттенок краски у производителя называется Viridian Odyssey. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

Viridian Odyssey является глубоким и насыщенным цветом. Кто-то называет его зеленым, а кто-то – синим, и на самом деле это сочетание обоих цветов, которые на протяжении многих лет являются популярными в дизайне интерьера.

Цвет, который не теряет популярность

Владельцы домов выбирали Viridian Odyssey еще с 1925 года, но он идеально подходит для декора и в 2025 году.

Отделка темно-зеленым цветом имеет еще одно важное качество, которое соответствует нынешним трендам, – ощущение покоя и единения с природой. Этот цвет одновременно спокойный, изысканный и мрачный.

„Цвет века чтит прошлое и все, что привело нас к этому моменту, он также символизирует готовность к следующим 100 лет“, – отметили в Dunn-Edwards.

Есть много способов, как можно применить Viridian Odyssey в интерьере. Однако дизайнеры считают, что лучше всего этот цвет будет выглядеть в небольших комнатах, домашнем офисе или туалете.

Кстати, сине-зеленый цвет подойдет для всех стилей интерьера – от минималистического до классического или даже арт-деко.