ФОТО | А у вас тоже есть стул-шкаф, который вы не разбираете неделями? Простые и доступные способы навести порядок дома(1)
У всех нас есть стул-шкаф, на котором словно по волшебству скапливается одежда, а ещё наверняка полка, в которой никогда не удаётся, навести порядок. Это нормально в нынешнем ритме жизни. Однако уют и порядок дома важны не только ради красоты.
Согласно исследованию IKEA „Жизнь дома“, 2 из 5 жителей Эстонии считают, что порядок в доме — один из главных факторов, помогающих чувствовать себя хорошо и спокойно. Как этого добиться? Дизайнер интерьеров делится простыми и доступными способами навести порядок с помощью небольших повседневных решений.
„Исследование „Жизнь дома“ показывает: 2 из 5 жителей Эстонии утверждают, что чистота и организованность дома помогают им чувствовать себя спокойно и комфортно. Однако 32 % всё же признаются, что у них есть мебель, которая фактически служит местом для складирования одежды: край кровати, стул или просто гора одежды в углу. Всё это создаёт ощущение хаоса и делает спальню менее уютной. Сосредоточившись на практичных и продуманных решениях для хранения, можно легко преобразить любое пространство, сделав его не только функциональным, но и по-настоящему комфортным“, — отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере.
Порядок в комнате: простые способы
Поскольку многие из нас часто в спешке, одежда и другие вещи оказываются где попало — на кровати, на стуле, на любой свободной поверхности. Есть простые решения, которые помогут справиться с беспорядком, сделать поиск нужных вещей легче и поддерживать порядок без лишних усилий.
„Какие-то вещи всегда будут лежать не на месте — это естественная часть жизни дома. Но важно использовать пространство и в высоту. Например, крючок на двери, вешалка-стойка у шкафа или узкая настенная вешалка — такие простые решения помогут порядку и освежит одежду, которую уже носили“, — советует дизайнер интерьеров.
Она также отмечает, что размещение вещей на вешалках освобождает пол, а значит, комната будет выглядеть более организованной, а передвигаться по ней станет удобнее.
Создайте дом, который легко убирать
Чистый и упорядоченный дом не только радует глаз, но и делает повседневную жизнь проще. Чем меньше времени уходит на поиск вещей и наведение порядка, тем больше остаётся на отдых и приятные моменты.
„Наверняка многим знакома ситуация, когда ключи вдруг куда-то пропадают, и их приходится искать в спешке. В такие моменты появляется тревожность и стресс. Но если все вещи имеют своё место, а хранение продумано заранее, таких ситуаций можно избежать“, — объясняет дизайнер интерьеров.
Она советует использовать небольшие контейнеры, корзины (в том числе подвесные), стеллажи и разделители для ящиков, чтобы упростить хранение мелочей. Для вещей, которые можно подвешивать, отлично подойдут самоклеящиеся крючки — на них удобно размещать ключи и другие мелкие предметы, которые нужно брать на ходу.
Для более габаритных вещей лучше использовать корзины или коробки с крышками — так нужные предметы будут всегда под рукой, а пространство останется аккуратным, и стоят они всего пару евро. А ещё компактные предметы мебели с функцией хранения, например пуфы или журнальные столики.
Важно подумать и что вы планируете хранить в шкафу, и выбрать подходящие внутренние аксессуары. „Вариантов много: выдвижные ящики, полки, стойки для обуви, лотки для украшений, выдвижные вешалки и многое другое — всё это помогает максимально эффективно использовать пространство“, — отмечает дизайнер.
Дети, как послы порядка
Когда речь идёт о детях, главное — создать удобную систему хранения, которой родители будут пользоваться сами и научат этому ребёнка.
„Часто дети просто не знают, куда положить вещи, когда убирают свою комнату. Если у каждой вещи будет своё обозначенное место — для книг, носков, раскрасок и так далее — ребёнку будет намного проще наводить порядок. Для малышей, которые ещё не умеют читать, можно использовать цветовую маркировку в игровой зоне“, — объясняет дизайнер интерьеров.
Она также отмечает, что хорошо продуманные системы хранения по росту ребёнка помогут привить самостоятельность и ответственность за порядок в комнате. „Для детских комнат отлично подходят модульные системы хранения, которые можно легко адаптировать к изменяющимся потребностям. Они обеспечивают удобное хранение на доступной высоте, чтобы ребёнок мог убирать свои вещи самостоятельно“, — делится Брита Миквере.