ФОТО | А у вас тоже есть стул-шкаф, который вы не разбираете неделями? Простые и доступные способы навести порядок дома

Согласно исследованию IKEA „Жизнь дома“, 2 из 5 жителей Эстонии считают, что порядок в доме — один из главных факторов, помогающих чувствовать себя хорошо и спокойно. Как этого добиться? Дизайнер интерьеров делится простыми и доступными способами навести порядок с помощью небольших повседневных решений.

„Исследование „Жизнь дома“ показывает: 2 из 5 жителей Эстонии утверждают, что чистота и организованность дома помогают им чувствовать себя спокойно и комфортно. Однако 32 % всё же признаются, что у них есть мебель, которая фактически служит местом для складирования одежды: край кровати, стул или просто гора одежды в углу. Всё это создаёт ощущение хаоса и делает спальню менее уютной. Сосредоточившись на практичных и продуманных решениях для хранения, можно легко преобразить любое пространство, сделав его не только функциональным, но и по-настоящему комфортным“, — отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере.

Порядок в комнате: простые способы

Поскольку многие из нас часто в спешке, одежда и другие вещи оказываются где попало — на кровати, на стуле, на любой свободной поверхности. Есть простые решения, которые помогут справиться с беспорядком, сделать поиск нужных вещей легче и поддерживать порядок без лишних усилий.

„Какие-то вещи всегда будут лежать не на месте — это естественная часть жизни дома. Но важно использовать пространство и в высоту. Например, крючок на двери, вешалка-стойка у шкафа или узкая настенная вешалка — такие простые решения помогут порядку и освежит одежду, которую уже носили“, — советует дизайнер интерьеров.

Она также отмечает, что размещение вещей на вешалках освобождает пол, а значит, комната будет выглядеть более организованной, а передвигаться по ней станет удобнее.

Создайте дом, который легко убирать

Чистый и упорядоченный дом не только радует глаз, но и делает повседневную жизнь проще. Чем меньше времени уходит на поиск вещей и наведение порядка, тем больше остаётся на отдых и приятные моменты.