Важно! IKEA отзывает несколько товаров, которые могут быть опасны

IKEA тщательно оценивает риски и проводит различные проверки безопасности товаров, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым требованиям и нормативам на рынках, где представлена IKEA.

Однако из-за производственного дефекта штепселя вышеуказанных товаров не соответствуют установленным стандартам безопасности по защите от проникновения воды, что создаёт риск поражения электрическим током. Безопасность является приоритетом для IKEA, поэтому уличные LED гирлянды с указанным дефектом подлежат отзыву.

Товары, которые подлежат отзыву, можно узнать по следующим параметрам: названию товара, названию LED драйвера, дате его производства и названию штепселя.

Список отзываемых товаров в странах Балтии:• LEDLJUS уличная гирлянда чёрная, 24 лампы• STRÅLA LED штора уличная звёздная, 48 ламп• SVARTRÅ LED гирлянда чёрная уличная, 12 ламп• UTSUND LED гирлянда уличная чёрная, 24 лампы

Дефектные LED драйверы: ICPSH24-2-IL-1

Пометка о дате на дефектных LED драйверах ICPSH24-2-IL-1 (ГГНН): 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437

Дефектный штепсель: SYK-02F

Дефектные LED гирлянды из серии LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть в любой магазин и пункт IKEA для получения замены или полного возврата средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.

Кроме того, в рамках этого отзыва в других странах отзываются следующие товары (Эти товары были в продаже в странах Балтии до конца января 2024 года):

• LEDLJUS уличная гирлянда чёрная, 64 лампы• SOMMARLÅNKE светодиодный напольный светильник 100 см, бежевый, уличный• SOMMARLÅNKE уличная LED гирлянда разноцветная, 12 ламп• STRÅLA уличная LED гирлянда мигающая золотая, 24 звезды

LED гирлянды и лампы с другими светодиодными драйверами, другими датами производства и другим штепселем не подпадают под этот отзыв.

IKEA приносит извинения за возможные неудобства.

Дополнительная информация www.IKEA.lt/lv/ee.