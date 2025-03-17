17.03.2025, 15:30
ДО и ПОСЛЕ | Сильвия Ильвес показала роскошную спальню: „В прохладной комнате особенно приятно засыпать в объятиях любимого“
ФОТО: | Delfi Meedia
В новом доме виолончелистки Сильвии Ильвес (32) в Кийза комнаты постепенно обретают новый облик – все больше они напоминают интерьеры дворца эпохи барокко. Особенную радость у Сильвии вызывает спальня, ведь она выглядит по-настоящему королевской.
В прошлом году Сильвия приобрела в Кийза видавший виды дом и к Рождеству уже въехала туда вместе с четырьмя сыновьями и тремя кошками. По ее словам, ремонт продвигается быстрыми темпами – она нашла надежного и умелого мастера с золотыми руками. Есть надежда, что к апрелю все комнаты будут более-менее готовы.
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