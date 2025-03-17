ДО и ПОСЛЕ | Сильвия Ильвес показала роскошную спальню: „В прохладной комнате особенно приятно засыпать в объятиях любимого“

В прошлом году Сильвия приобрела в Кийза видавший виды дом и к Рождеству уже въехала туда вместе с четырьмя сыновьями и тремя кошками. По ее словам, ремонт продвигается быстрыми темпами – она нашла надежного и умелого мастера с золотыми руками. Есть надежда, что к апрелю все комнаты будут более-менее готовы.