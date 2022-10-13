Нумерология: как номер дома влияет на вашу судьбу
Рассмотрим, какое значение имеет нумерология в наших домах и квартирах. Дома с какими номерами наиболее благоприятны для нас, а какие — нет?
Пятница 13-е — день, когда мы задумываемся о магическом влиянии чисел на нас больше, чем в любой другой день. Легенда о несчастливом числе пришла к нам еще из Cредневековья и до сих пор остается в некоторых областях нашего культурного пространства. Например, в некоторых отелях отсутствуют комнаты с этим номером или даже этажи, в самолетах нет 13-го ряда и т.д.
Нумерология — это древняя эзотерическая дисциплина, которая выявляет связи между числами и космической энергией.
Если вы живете в частном доме, тогда нумерологическим числом считается непосредственно номер дома, а если в квартире — номер квартиры. Если номер дома или квартиры однозначный, тогда это и есть число вашего дома. Если двух- или трехзначный, тогда нумерологическим числом будет результат сложения всех цифр в числе, пока не получится однозначная цифра, например: если номер квартиры или дома 25, то 2 + 5 = 7. Если номер квартиры или дома 78, то 7 + 8 = 15 и потом 1 + 5 = 6.
Число 1
Число 1 в нумерологии обозначает начало пути, независимость, свежесть, рост и поиск. Похожими качествами обладают и жители этого дома, они трудолюбивы, последовательны и часто успешнее остальных. В доме с этим числом нумерология советует соблюдать чистоту и минималистичность, а также избегать нагромождения вещей и мебели, которые тормозят потоки и развитие энергии. Из цветов благоприятствуют белый, золотой и чистые яркие оттенки.
Число 2
Главными характеристиками дома с этим числом являются комфорт, тепло, уют и гостеприимство. Это дом, который обеспечивает гармоничную семейную жизнь, где члены семью чувствуют себя комфортно и безопасно. Жильцов характеризует дипломатичность в общении, а также честность и терпимость к потребностям друг друга. Благоприятны розовые, белые и кремовые тона.
Число 3
Дом с этим числом наполнен творческой энергией и свободой. В таком доме нет дисциплины и строгих правил, отсутствуют ограничения. Он хорошо подходит людям с огромной любовью к жизни, творческим личностям, получающим здесь глубокие эмоции. Это дом, в котором много гостей, и где никогда не бывает скучно. Это не лучший выбор для людей, ценящих спокойствие и приватность. Благоприятствующими будут желтые и сиреневые тона.
Число 4
Благодаря этому числу в доме царит стабильность и безопасность. Энергия дома говорит о постоянном процессе развития и потребности в реорганизации вещей. Такой дом подходит практичным людям и благоприятствует успеху в бизнесе, в семейных отношениях и обеспечивает жильцам защищенность и равновесие. Скрытая сторона числа 4 говорит о проблемах в отношениях и материальных трудностях, однако это влияние можно исправить цветовыми решениями в интерьере и домашними растениями. Дверь в дом лучше выкрасить в яркий цвет. Благоприятны коричневые, зеленые, бежевые и белые тона.
Число 5
В доме с этим числом всегда гости, общественные мероприятия, постоянная активность и движение. Динамичность дома отражается и на его жильцах, чья жажда к действию никогда не бывает удовлетворена. В этом доме не бывает спокойно, в нем невозможно как следует отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Возможно, такое жилище будет постоянно нуждаться в ремонте, потому что в нем всегда найдется что-то, что будет не в порядке. Такому дому подойдут яркие насыщенные цвета.
Число 6
Энергия данного дома направлена на красоту, целостность, симметрию и замечательно подходит семьям и творческим людям. Положительное влияние числа 6 сказывается на веселой атмосфере дома. “Шестерка” благоприятствует хорошим отношениям жильцов как с членами семьи, так и с друзьями. Это дом, где дети чувствуют себя в безопасности, а взрослые ощущают взаимопомощь. В оформлении дома есть опасность “перегрузить” его лишними красками и декором. Чтобы сохранить энергию гармонии, используйте хорошо сочетающиеся друг с другом тона.
Число 7
Дом наполнен духовной энергией и является настоящей крепостью для тех, кто наслаждается пребыванием в одиночестве и размышлениях. Атмосфера благоприятствует спокойствию, поиску знаний и духовной мудрости. Это место, где найдется время на познание себя. Такой дом прежде всего подойдет людям с духовными интересами, но его энергия может препятствовать благополучию людей, которые больше сосредоточены на материальных ценностях. Оформить дом следует, оставив много открытого пространства — мебели не должно быть слишком много.
Число 8
Дом с сильной энергией. Благоприятствует материальному благополучию, удаче и отлично подходит людям с ориентацией на достижения. Однако достаточно внимания необходимо уделять не только работе, но и семье, особенно детям. Плодородная энергия предполагает стили люкс и модерн в дизайне. Разбитых и видавших виды предметов интерьера следует избегать. Благоприятные цвета: природные бежевые тона с одиночными красными акцентами.
Число 9
Энергия этого дома сосредоточена на любви, сочувствии и принятии. Жильцы — зачастую, люди с повышенным чувством эмпатии, для которых очень важно благополучие и расположение духа других людей. В этом доме всегда рады друзьям, не зависимо от времени суток и дня недели. Положительной энергетике дома благоприятствуют приглушенные и холодные тона, а также наличие комнатных растений.