Нумерология: как номер дома влияет на вашу судьбу

Пятница 13-е — день, когда мы задумываемся о магическом влиянии чисел на нас больше, чем в любой другой день. Легенда о несчастливом числе пришла к нам еще из Cредневековья и до сих пор остается в некоторых областях нашего культурного пространства. Например, в некоторых отелях отсутствуют комнаты с этим номером или даже этажи, в самолетах нет 13-го ряда и т.д.

Нумерология — это древняя эзотерическая дисциплина, которая выявляет связи между числами и космической энергией.

Если вы живете в частном доме, тогда нумерологическим числом считается непосредственно номер дома, а если в квартире — номер квартиры. Если номер дома или квартиры однозначный, тогда это и есть число вашего дома. Если двух- или трехзначный, тогда нумерологическим числом будет результат сложения всех цифр в числе, пока не получится однозначная цифра, например: если номер квартиры или дома 25, то 2 + 5 = 7. Если номер квартиры или дома 78, то 7 + 8 = 15 и потом 1 + 5 = 6.

Число 1

Число 1 в нумерологии обозначает начало пути, независимость, свежесть, рост и поиск. Похожими качествами обладают и жители этого дома, они трудолюбивы, последовательны и часто успешнее остальных. В доме с этим числом нумерология советует соблюдать чистоту и минималистичность, а также избегать нагромождения вещей и мебели, которые тормозят потоки и развитие энергии. Из цветов благоприятствуют белый, золотой и чистые яркие оттенки.

Число 2

Главными характеристиками дома с этим числом являются комфорт, тепло, уют и гостеприимство. Это дом, который обеспечивает гармоничную семейную жизнь, где члены семью чувствуют себя комфортно и безопасно. Жильцов характеризует дипломатичность в общении, а также честность и терпимость к потребностям друг друга. Благоприятны розовые, белые и кремовые тона.

Число 3