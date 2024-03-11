Секреты, как содержать дом без ненавистной пыли

Ниже мы рассмотрим некоторые полезные советы, как, по возможности, содержать свой дом без ненавистной и вредной пыли.

Вероятно, симпатичная швабра неонового цвета создаст приподнятое настроение при уборке, однако, в случае с пылью она нам не помощник - скорее наоборот, мы только поднимем пыль в воздух! Для очищения от пыли лучше использовать слегка влажные салфетки из микрофибры. Они выполнят свою функцию намного эффективнее отрезанного от старой ткани лоскута. С помощью салфеток и швабры Моп можно удалить основную пыль с твердых поверхностей, текстиль лучше почистить с помощью пылесоса.

Начинаем вытирать пыль всегда с верхних поверхностей и постепенно спускаемся ниже. Если запланировали почистить ковры, подушки или другие домашние предметы, желательно вытряхивать и выбивать их не в помещении, а на улице.

К уборке пылесосом лучше приступать тогда, когда основной пыли в доме уже нет, т.к. выдуваемый воздух может разнести пыль по дому, и мы вынуждены будем начинать сначала.



Пыль подвержена силе гравитации и рано или поздно оседает на пол. Стоит придерживаться правила не заставлять пол мелкими предметами, способными притягивать к себе пыль. Приступив к уборке, не бросайте дело на половине: пыль нужно удалить с верхних шкафов, полок, из-под диванов и кресел.

По возможности, стоит отказаться от использования ковров, особенно, если у кого-то из членов вашей семьи аллергия на пыль. Ворс ковров больше всего притягивает пыль в доме.

Наряду с коврами, стоит обратить внимание на текстиль, который тоже может являться местом сбора пыли. Желательно каждую неделю чистить мебель при помощи пылесоса, регулярно менять постельное белье и, при необходимости, обновлять матрас или наматрасник. Также не будем забывать, что шторы нужно периодически стирать, так как именно они являются фильтром для пыли между улицей и вашим домом.