Стоят каждого цента: пять предметов, которые должны быть в каждом доме
Мы не будем рассказывать о том, что хорошие вещи стоят дорого, или, что качественная мебель не бывает дешевой. DELFI Дом&Сад сделал подборку пяти предметов обстановки, на которые надо действительно хорошенько потратиться в первую очередь — все остальное может подождать или быть не таким дорогим.
1. Кресло, отличное от дивана
Короля играет свита, а самую простую гостиную “сделают” хорошие, необычные, дорогие кресла. Главное — они должны отличаться от дивана, причем кардинально. Забудьте про “мягкие уголки” как про страшный сон — они превращают вашу гостиную в гостиницу.
Какими именно при этом будут кресла — не суть важно. Они могут быть “классическими”, или ультрамодными, они могут быть черными или красными. Главное, чтобы они были выдающимися с любой точки зрения. И нравились вам, потому что в гостиной главными отныне станут они.
Впрочем, это справедливо не только для гостиной, но для любого помещения — даже детской, не говоря уже о кабинете. Полистайте хорошие западные “интерьерные” журналы — и убедитесь сами в том, что кресла в “тех” интерьерах практически всегда по-настоящему интересные.
2. Журнальный столик или столики
При выборе журнального столика надо придерживаться одного из двух подходов: отдать последнюю рубашку за центральный столик или же заложить душу за пару отличных мини-столиков, стоящих сбоку от дивана.
Первый подход хорошо работает, если вы хотите создать единый связующий элемент. Выдающийся журнальный столик “свяжет” мебель и прочие предметы обстановки и будет привлекать внимание.
Второй подход лучше подойдет в ситуации, когда помещение большое и есть желание несколько рассредоточить внимание. Тогда центральный столик “прикинется ветошью” и будет почти незаметным, а “вспомогательные” по краям дивана или у кресел — привлекать все внимание.
Отметим, что говоря про “отдать последнюю рубашку”, мы преувеличиваем. Если хорошие кресла могут стоить действительно безумных денег, то хорошие журнальные столики может позволить себе любой человек, который в принципе озаботился проблемой покупки мебели.
3. Стулья в столовой
Если обеденный стол будет обычным, прямоугольным и сугубо функциональным, то внимание лучше приковать с помощью добротных стульев. Причем многие полагают, что в столовой все стулья должны быть одинаковыми, но это неправда — достаточно пары качественных “солистов”, а остальные могут быть более приземленными.
Выбирая эту пару, смотрите на оригинальные формы, интересные материалы и необычные обивки. Завысьте бюджет на них до небес, а затем займите еще немного и купите то, что позволить себе никак не можете — не пожалеете.
Однако если стол квадратный или круглый, забудьте все, что прочитали — стулья у такого стола должны быть примерно одной высоты и если и отличаться, то отличаться строго парами.
4. Торшеры и настольные лампы
Дорогая люстра? Да. И если можете себе позволить, то еще и дорогие торшеры. Если же выбор стоит между роскошным основным освещением и безумно дорогим “побочным”, то выбор надо делать в пользу второго.
Почему? Потому что дьявол кроется в деталях. Торшеров, настольных ламп и прочих дополнительных источников света больше, чем одной люстры и они хорошо видны каждому, кто входит в комнату. Они просто обязаны быть выдающимися, потому что их много!
Хороший торшер вообще сам по себе может “сделать” половину работы по формированию образа дорогого и “ухоженного” интерьера.
Плюс, даже если вы возьмете дорогие дизайнерские светильники, все вместе они почти наверняка будут дешевле выдающейся люстры. Экономия!
5. Консоли
Консоль — это вид столика для мелочей, чаще всего ее ставят в коридор. В коридоре не место стульям и креслам, поэтому вам там нужен предмет, способный стать центром притяжения взглядов всех гостей. Как по первому впечатлению судят о человеке, так и о доме, в который мы пришли, мы судим по прихожей.
Дорогие и яркие консоли в коридоре — отличная заявка “на победу”, то есть на создание впечатления о доме, как о месте, более чем достойном. И у такого дома и хозяева люди, наверное, очень хорошие, интеллигентные и приятные. Теперь понимаете, почему на консоли нельзя экономить?
Бонус консоли еще в том, что если она “надоела” и захочется ее сменить, то “старую” можно переставить в какую-нибудь комнату. Поэтому выбирать эту вещь надо без “привязки на местности”, то есть не в тон чему-либо и не в комплекте. Опять же, ее цена не так высока, чтобы ее себе не мог позволить буквально каждый.