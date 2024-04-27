Стоят каждого цента: пять предметов, которые должны быть в каждом доме

Если обеденный стол будет обычным, прямоугольным и сугубо функциональным, то внимание лучше приковать с помощью добротных стульев. Причем многие полагают, что в столовой все стулья должны быть одинаковыми, но это неправда — достаточно пары качественных “солистов”, а остальные могут быть более приземленными.

Отметим, что говоря про “отдать последнюю рубашку”, мы преувеличиваем. Если хорошие кресла могут стоить действительно безумных денег, то хорошие журнальные столики может позволить себе любой человек, который в принципе озаботился проблемой покупки мебели.

Второй подход лучше подойдет в ситуации, когда помещение большое и есть желание несколько рассредоточить внимание. Тогда центральный столик “прикинется ветошью” и будет почти незаметным, а “вспомогательные” по краям дивана или у кресел — привлекать все внимание.

Первый подход хорошо работает, если вы хотите создать единый связующий элемент. Выдающийся журнальный столик “свяжет” мебель и прочие предметы обстановки и будет привлекать внимание.

При выборе журнального столика надо придерживаться одного из двух подходов: отдать последнюю рубашку за центральный столик или же заложить душу за пару отличных мини-столиков, стоящих сбоку от дивана.

Впрочем, это справедливо не только для гостиной, но для любого помещения — даже детской, не говоря уже о кабинете. Полистайте хорошие западные “интерьерные” журналы — и убедитесь сами в том, что кресла в “тех” интерьерах практически всегда по-настоящему интересные.

Какими именно при этом будут кресла — не суть важно. Они могут быть “классическими”, или ультрамодными, они могут быть черными или красными. Главное, чтобы они были выдающимися с любой точки зрения. И нравились вам, потому что в гостиной главными отныне станут они.

Короля играет свита, а самую простую гостиную “сделают” хорошие, необычные, дорогие кресла. Главное — они должны отличаться от дивана, причем кардинально. Забудьте про “мягкие уголки” как про страшный сон — они превращают вашу гостиную в гостиницу.

Выбирая эту пару, смотрите на оригинальные формы, интересные материалы и необычные обивки. Завысьте бюджет на них до небес, а затем займите еще немного и купите то, что позволить себе никак не можете — не пожалеете.

Однако если стол квадратный или круглый, забудьте все, что прочитали — стулья у такого стола должны быть примерно одной высоты и если и отличаться, то отличаться строго парами.

4. Торшеры и настольные лампы

Дорогая люстра? Да. И если можете себе позволить, то еще и дорогие торшеры. Если же выбор стоит между роскошным основным освещением и безумно дорогим “побочным”, то выбор надо делать в пользу второго.

Почему? Потому что дьявол кроется в деталях. Торшеров, настольных ламп и прочих дополнительных источников света больше, чем одной люстры и они хорошо видны каждому, кто входит в комнату. Они просто обязаны быть выдающимися, потому что их много!

Хороший торшер вообще сам по себе может “сделать” половину работы по формированию образа дорогого и “ухоженного” интерьера.

Плюс, даже если вы возьмете дорогие дизайнерские светильники, все вместе они почти наверняка будут дешевле выдающейся люстры. Экономия!

5. Консоли

Консоль — это вид столика для мелочей, чаще всего ее ставят в коридор. В коридоре не место стульям и креслам, поэтому вам там нужен предмет, способный стать центром притяжения взглядов всех гостей. Как по первому впечатлению судят о человеке, так и о доме, в который мы пришли, мы судим по прихожей.

Дорогие и яркие консоли в коридоре — отличная заявка “на победу”, то есть на создание впечатления о доме, как о месте, более чем достойном. И у такого дома и хозяева люди, наверное, очень хорошие, интеллигентные и приятные. Теперь понимаете, почему на консоли нельзя экономить?

Бонус консоли еще в том, что если она “надоела” и захочется ее сменить, то “старую” можно переставить в какую-нибудь комнату. Поэтому выбирать эту вещь надо без “привязки на местности”, то есть не в тон чему-либо и не в комплекте. Опять же, ее цена не так высока, чтобы ее себе не мог позволить буквально каждый.