CОВЕТ ДИЗАЙНЕРА │ Как подготовить «бабушкину» квартиру к сдаче в аренду

Дизайнер Ольга Луис рассказывает, как быстро и эффективно преобразить старую квартиру, чтобы выгодно сдать ее в аренду.

Освобождаем пространство!

Вывезите из сдаваемой квартиры все сокровища, которые дороги, как память бабушке вашей прабабушки и не поместились на даче. Если рука не поднимется выкинуть, распродайте вещи. Иначе при первоначальном просмотре квартиры создается впечатление, что в отсутствие жильцов кто-то может наведаться за книжкой из своей библиотеки. Или того хуже, бабушка, уехав на дачу на лето, вообще не в курсе, что ее квартиру сдают. Кстати, не стоит забывать о пыли в этих шкафах. То же касается и расписных стенок во всю стену с посудой, и прочей мебели с барского плеча. Будущий жилец находится не в гостях и имеет право на создание собственного уюта.

Если хотите сдать квартиру надолго, помните: любой арендатор предпочтет минимум мебели, воздух.

Приводим в порядок ванную комнату

Самое важное место в квартире — это санузлы! Перекладывать плитку намного дороже, чем переклеивать обои или убирать ковры, но ванная комната должна выглядеть чистой и свежей. Что можно сделать: оставить старую плитку, но обновить затирку (читайте подробнее ТУТ), вообще советуют делать это каждые два года; обновить покрытие ванной; потолки перекрасить либо перетянуть (сейчас много недорогих матовых покрытий). Это, кстати, не так дорого стоит.

Не используйте пластиковые панели!

Избегайте зашивать всю ванную комнату в пластиковые панели или пленку. Это сразу бьет по визуальному образу и ценности квартиры, даже если она находится в историческом центре и привлекает особую категорию соискателей. Вы ведь тоже рассчитываете на интеллигентных, обеспеченных и аккуратных жильцов? По возможности придерживайтесь однотонных и светлых поверхностей. Если сложно решить — берите белый, не ошибетесь.