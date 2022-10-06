CОВЕТ ДИЗАЙНЕРА │ Как подготовить «бабушкину» квартиру к сдаче в аренду
Дизайнер Ольга Луис рассказывает, как быстро и эффективно преобразить старую квартиру, чтобы выгодно сдать ее в аренду.
Освобождаем пространство!
Вывезите из сдаваемой квартиры все сокровища, которые дороги, как память бабушке вашей прабабушки и не поместились на даче. Если рука не поднимется выкинуть, распродайте вещи. Иначе при первоначальном просмотре квартиры создается впечатление, что в отсутствие жильцов кто-то может наведаться за книжкой из своей библиотеки. Или того хуже, бабушка, уехав на дачу на лето, вообще не в курсе, что ее квартиру сдают. Кстати, не стоит забывать о пыли в этих шкафах. То же касается и расписных стенок во всю стену с посудой, и прочей мебели с барского плеча. Будущий жилец находится не в гостях и имеет право на создание собственного уюта.
Если хотите сдать квартиру надолго, помните: любой арендатор предпочтет минимум мебели, воздух.
Приводим в порядок ванную комнату
Самое важное место в квартире — это санузлы! Перекладывать плитку намного дороже, чем переклеивать обои или убирать ковры, но ванная комната должна выглядеть чистой и свежей. Что можно сделать: оставить старую плитку, но обновить затирку (читайте подробнее ТУТ), вообще советуют делать это каждые два года; обновить покрытие ванной; потолки перекрасить либо перетянуть (сейчас много недорогих матовых покрытий). Это, кстати, не так дорого стоит.
Не используйте пластиковые панели!
Избегайте зашивать всю ванную комнату в пластиковые панели или пленку. Это сразу бьет по визуальному образу и ценности квартиры, даже если она находится в историческом центре и привлекает особую категорию соискателей. Вы ведь тоже рассчитываете на интеллигентных, обеспеченных и аккуратных жильцов? По возможности придерживайтесь однотонных и светлых поверхностей. Если сложно решить — берите белый, не ошибетесь.
Как ни странно, дороже всего смотрится самая обычная белая плитка, доведенная не совсем до потолка (для туалета, зоны раковины это высота 1,2 м либо высота 2,3 метра по периметру помещения, включая душевую). Такая плитка, кстати, обычно стоит не так дорого. Этот прием позволяет визуально добавить воздуха, увеличить объем комнаты и высоту потолков.
Маленькие радости
Перед каждой новой сдачей, если есть шторка в ванной, коврик, меняем их на новые, свежие.
И стены помогают!
То, что лучше сдаются квартиры совсем без мебели, чем с нафталиновой (ой, раритетом), мы уже написали. Теперь хотелось бы сказать про стены. Оптимальный вариант — это самые простые гладкие обои под покраску, покрашенные в холодный (в его составе обычно присутствует синий) светлый тон. В нашем климате с его полярным солнцем холодные оттенки смотрятся естественнее, глубже. Это даст возможность обновлять-освежать помещение без особых затрат после каждого квартиранта.
Кстати, в Европе есть очень полезное правило при съеме квартир внаем. В договор изначально вносится, что люди, въезжая, могут делать что угодно со стенами, но, съезжая, обязуются их покрасить обратно — как были.
С полами сложнее …
Что касается полов — тут сложнее. Если в квартире лежит паркет, его можно покрасить или покрыть лаком, затем обновлять раз в год или после каждого жильца. Только не красьте пол в черный цвет, на нем видно пыль и царапины. Ламинат позволяет избежать обновлений. При выборе искусственных покрытий отдавайте предпочтение неброским натуральным орнаментам — под дерево или под камень. Избегайте вычурных имитаций оникса или черного дерева. Никто не поверит. Можно выложить всю квартиру плиткой под дерево — это вечно и выглядит на порядок эстетичнее, чем линолеум.
Кухня и двери - матовые, однотонные
Практика показала, что наравне с санузлами приоритетом при выборе квартиры является кухня и кухонный гарнитур. Сейчас большое количество довольно бюджетных производителей предлагают кухни с однотонными матовыми фасадами. Они скрывают свою реальную стоимость на порядок дольше своих глянцевых собратьев и являются изумительным фоном кулинарным шедеврам. То же правило относится к межкомнатным дверям.
Заранее определяем места для картин и фотографий будущего жильца!
Про картины: одним из способов адаптировать съемную квартиру под себя является расположение личной коллекции картин, зеркал, фотографий. Каждый хозяин переживает относительно крючков, отверстий в стенах и содранных обоев.
Одно из решений — самим заранее развесить по стенам постеры или пустые рамы. Тогда жильцы будут менять изображения без дополнительной порчи поверхностей.
В этом случае лучше выбирать большие форматы, черные рамы, так как они смотрятся одинаково эстетично вне зависимости от стиля интерьера. Другое решение, выручающее нас на фотосъемках готовых интерьеров, — безопасно снимающийся скотч и предложение помочь с развеской для собственного спокойствия.
Наводим минимальный уют
Наилучший способ добиться того, чтобы будущие жильцы могли сразу представить свои уютные вечера в вашей квартире, — добавить на окна однотонный, имитирующий натуральные ткани текстиль, на мягкую мебель (если есть) добавить одну-две подушки. Если до этого мы призывали ограничиться спокойными нейтральными оттенками, то текстиль — это как раз тот аспект, где можно проявить фантазию.
Придерживайтесь правила «трех цветов». В универсальном интерьере это работает не хуже, чем в одежде.
Если усложнить задачу, то к основному цвету (стены, полы) можно добавить второй цвет крупными мазками (ковер, шторы, покрывало), а третий цвет дать небольшими всполохами на постерах, подушках и вазах на столе.
Нейтральный фон
Для успешной сдачи лучше всего сделать во всей квартире нейтральный фон. Будущие обитатели наполнят его своей жизнью, историей и эстетикой. На время действия договора квартира становится их домом. Вам это ничего не стоит, а людям будет приятно!
Делаем правильные фото для объявления
И бонусный совет! Фотографии для рекламного объявления о сдаче квартиры надо делать при дневном свете, с открытыми шторами и выключенными источниками искусственного света. Не забывайте убирать разложенные повсюду мелкие предметы, они расфокусируют внимание. Поверьте: такие кадры быстро сдадут вам квартиру в хорошие руки!
Источник: ELLE Decoration Russia