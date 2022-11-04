ИДЕИ │ Как улучшить атмосферу в спальне

Тепло и свежо

В спальне должно быть достаточно тепло. Если пол холодный, положите ковер. Спальню перед сном и утром необходимо проветрить. Если на полу лежит ковер и появился неприятный запах, посыпьте ковер содой, оставьте на часок и пропылесосьте его, пишет Furnish Home.

Кровать

Кровать надо постараться купить удобную, иначе никакой декор спальни не поможет вам отдохнуть полноценно. Легкий балдахин над кроватью создает более интимный уголок для сна. Можно также отделить кровать шторой.

Цвет и рисунок в декоре спальни влияет на ваше настроение

Цвет оказывает на людей большое психологическое влияние. В спальне вам не нужны яркие украшения. Цвет зелени, песка, пастельные тона отлично подходят для спальни. Окрасьте стены спальни в эти цвета или оклейте ее нейтральными обоями. Если вам хочется чего-то более выразительного, это может быть фиолетовый, бордовый и коричневый цвет. По мнению специалистов, они вызывают у большинства людей успокоение. Обратите внимание на них при выборе декора в и спальне.

Для обоев и тканей в спальню, для текстильного декора лучше всего подходит растительный узор, пейзажи или однотонные материалы. Можно повесить в спальне одну большую картину или несколько фотографий. Чем меньше декора – тем лучше.

Натуральные материалы

Лучший отделочный материал для спальни – дерево, лучшие ткани – хлопковые, льняные, шерсть и мех.

Освещение спальни

Если утром в спальню попадает свет, вставать проще. Подумайте об этом, когда решаете, в какой комнате будет спальня. На прикроватном столике или тумбочке удобно иметь настольную лампу, но люстра под потолком также понадобится.

Не стоит вешать в спальне тяжелые шторы, достаточно занавесок, которые защитят вас от посторонних взглядов вечером.

Не пожалейте средств на хороший матрас и подушки, легко теплое одеяло. Простыни желательно стирать раз в неделю. Можно заказать встроенный шкаф, если у вас много постельных принадлежностей.

Ничего лишнего