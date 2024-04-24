НА ЗАМЕТКУ │ Гениальные идеи для вашего дома, взятые из интерьеров отелей

Удлиненное изголовье кровати

Модная тенденция в последние годы особенно часто встречается в отелях. Не стоит ее игнорировать, так как это и практично, и красиво. Удлиненное изголовье может быть размером с полкровати или совсем небольшим. Так или иначе, оно увеличивает степень комфорта, если вам нравится читать или смотреть фильмы в постели.

Этот элемент интерьера может быть выполнен из того же материала, что и сама кровать. Но встречаются и мягкие изголовья с использованием кожи и меха. Если изголовье твердое и неудобное, можно дополнить его декоративными подушками. Создать такое изголовье своими руками очень легко: просто обшейте подходящую по размеру доску тканью или другим материалом.

Удобное кресло

Чаще всего помимо очень мягкой постели в каждом номере имеется удобное кресло. Почему бы не позаимствовать эту идею для собственной спальни? Кстати, не думайте, что кресло по стилю обязательно должно соответствовать вашему дивану. Достаточно, если кресло само по себе вписывается в ваш интерьер. К счастью, выбор кресел сейчас велик. Вы можете выбрать очень удобное кресло, обшитое бархатом, хлопком или вельветом.

Максимум света

Вы редко встретите гостиничные номера, где не хватает света. Постояльцам отелей обычно нравится по утрам раскрыть шторы и насладиться солнечным светом. Конечно, отказываться от занавесок полностью не стоит. Но лучше избегать темных и плотных штор, которые лишают вас прекрасного вида из окна.

Если вы предпочитаете жалюзи, лучше выбирать такие, которые по утрам не слишком мешают солнечному свету. Ещё один совет: лучше не покупать пестрые занавески, которые искажают естественный свет.

Правильное покрывало