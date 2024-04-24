НА ЗАМЕТКУ │ Гениальные идеи для вашего дома, взятые из интерьеров отелей
Периодически ночуя в гостиницах, мы обычно обращаем внимание на интерьер, задумываясь о том, что можно использовать у нас дома. Конечно, о вкусах не спорят, но все-таки в отелях встречаются весьма удачные интерьерные решения, которые стоит перенести в наш дом, пишет DELFI ДОМ&САД
Удлиненное изголовье кровати
Модная тенденция в последние годы особенно часто встречается в отелях. Не стоит ее игнорировать, так как это и практично, и красиво. Удлиненное изголовье может быть размером с полкровати или совсем небольшим. Так или иначе, оно увеличивает степень комфорта, если вам нравится читать или смотреть фильмы в постели.
Этот элемент интерьера может быть выполнен из того же материала, что и сама кровать. Но встречаются и мягкие изголовья с использованием кожи и меха. Если изголовье твердое и неудобное, можно дополнить его декоративными подушками. Создать такое изголовье своими руками очень легко: просто обшейте подходящую по размеру доску тканью или другим материалом.
Удобное кресло
Чаще всего помимо очень мягкой постели в каждом номере имеется удобное кресло. Почему бы не позаимствовать эту идею для собственной спальни? Кстати, не думайте, что кресло по стилю обязательно должно соответствовать вашему дивану. Достаточно, если кресло само по себе вписывается в ваш интерьер. К счастью, выбор кресел сейчас велик. Вы можете выбрать очень удобное кресло, обшитое бархатом, хлопком или вельветом.
Максимум света
Вы редко встретите гостиничные номера, где не хватает света. Постояльцам отелей обычно нравится по утрам раскрыть шторы и насладиться солнечным светом. Конечно, отказываться от занавесок полностью не стоит. Но лучше избегать темных и плотных штор, которые лишают вас прекрасного вида из окна.
Если вы предпочитаете жалюзи, лучше выбирать такие, которые по утрам не слишком мешают солнечному свету. Ещё один совет: лучше не покупать пестрые занавески, которые искажают естественный свет.
Правильное покрывало
Покрывало на вашей кровати играет очень важную роль при создании интерьера. К тому же, изящное покрывало может выгодным образом скрывать некоторые дефекты, например, если вы не успели как следует застелить постель после сна. А если вы живете в квартире студийного типа, кровать уж точно используется для того, чтобы на ней сидеть. Так что, без красивого покрывала вам не обойтись.
Побольше подушек
Как правило, в гостиничных номерах подушек больше, чем формально необходимо. Дело в том, что они используются в декоративных целях. Например, постель могут украшать две большие и две маленькие подушки другого цвета. Обратите внимание на то, чтобы цвета были согласованы. Ту же идею можно использовать для оформления дивана в гостиной.
Регулируемое освещение
Если у вас дома имеются слишком темные помещения, а при включении обычной лампы света слишком много, используйте регулируемое освещение, которое часто встречается в отелях. Это большое преимущество, ведь вы сможете регулировать яркость света по необходимости.
Стильные светильники
В номерах отелей часто используются ночные лампы, которые либо стоят на ночных столиках, либо прикреплены к стенам по обеим сторонам кровати. Главное, чтобы свет не был слишком ярким, а абажур соответствовал общему дизайну интерьера. Идеальное решение — регулируемые лампы, которые можно поворачивать, снимать, ставить в другое место.
Важные мелочи
Иногда гостиничный номер оформлен настолько элегантно, чтобы возникает желание остаться там навсегда. Впрочем, поддержание стиля, чистоты и порядка требует немалых усилий.
Если вы хотите добиться такого же ощущения уюта у себя дома, используйте всевозможные стильные элементы дизайна. Например, в ванной на полочку можно поставить металлическое блюдо, где будет храниться стаканчик с зубными щетками или косметические средства.
Не забывайте, что в лучших номерах всегда есть цветы, в том числе искусственные. Желательно, чтобы свежие или качественные искусственные цветы присутствовали и у вас дома.
Ещё одна важная деталь: в хороших номерах всегда приятно пахнет. Не забывайте почаще проветривать квартиру. Стоит также подумать об ароматических свечах и палочках или об освежителях воздуха, которые можно изготовить своими руками.