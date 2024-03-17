Хитрые приемы в дизайне, о которых вы слышали, но используете неправильно
Слышал звон, да не знаю где он — это про очень многих горе-дизайнеров, которые вычитали кучу умных советов и теперь считают их истиной в последней инстанции, толком не понимая механизма работы. А ведь без такого понимания можно сделать только хуже. Delfi Дом&Сад перечисляет самые распространенные приемы и их „расшифровку“.
1. Белое расширяет пространство
Совет: используйте белый, чтобы сделать комнату визуально больше и экономьте на „настоящих метрах“!
На самом деле: белый плохо „расширяет“ маленькие помещения — они становятся похожи на больничные палаты. Для маленьких комнат этот совет работает только в том случае, если они обычно залиты солнцем. Чтобы разрушить „больничный эффект“ надо в светлую маленькую комнату добавить какой-то яркий элемент вроде одной из стен, окрашенных в контрастный цвет.
Бояться темных стен не стоит — они придают респектабельность любому помещению, особенно маленькому. Если не боитесь экспериментов, в совсем маленькой комнате в темный цвет можно окрасить и потолок, который таким образом „исчезнет“.
2. Мебель в тон стенам скрадывает тесноту
Совет: если помещение небольшое, а мебели надо много, лучше подбирать ее в тон стенам.
На самом деле: если „растворить“ всю мебель, комната будет безликой и унылой, поэтому „сливать со стенами“ лучше только крупные элементы обстановки. В любой комнате должно быть что-то, что ее определяет или подчеркивает остальные предметы обстановки. В роли „якоря“ может быть панно или яркое кресло. Главное, чтобы таких элементов не было слишком много, иначе у вас и гостей будет рябить в глазах.
Кстати, подбирать мебель в цвет стен — то еще развлечение, особенно в нашей небольшой стране с ограниченным выбором и, как следствие, частыми заказами по каталогам. Оттенков одного и того же цвета (даже белого!) так много, что шаг влево, шаг вправо — и вы промахнулись, испортив весь эффект „растворения“. Поэтому опытные дизайнеры чаще делают хитрее — мебель подбирают „примерно“ в тон, но непременно с каким-нибудь одним дополнительным цветом, который „пунктирной линией“ пройдет по всей или почти всей мебели в комнате. С белым хорошо сочетаются зеленый или синий.
3. Крупные рисунки в маленьких помещениях — плохо
Совет: не используйте крупный рисунок при отделке стен тесной комнаты, так как он дополнительно „скушает“ пространство.
На самом деле: дело не в размере, а „плотности“ и многоцветности. То есть, если на бежевых обоях гигантские красные квадраты, то да, они „пожрут“ все пространство. А если на них же — тонко очерченные „прозрачные“ кубы, то это вполне допустимо и может получиться совсем неплохо. Главное, чтобы в рисунке не было цвета и было много воздуха между линиями!
Тоже самое касается полосатых обоев — более крупная „зебра“ сделает помещение воздушным, тогда как плотная и яркая „тельняшка“, наоборот, сожмет его.
4. Одна „главная“ стена раздвигает пространство
Совет: сделайте одну стену „главной“, подчеркнув ее цветом и сыграв „на контрасте“. По сути, мы касались этого в совете номер один выше.
На самом деле: важно понимать, как работает „оптика“ в этом случае, чтобы не наломать дров. Если интерьер светлый, а контрастная стена темная, то она будет казаться более близкой, чем есть на самом деле и боковые стены „раздвинутся“. Если стены темные, а „главная“ стена светлая — она визуально отодвинется. Поэтому если „подкрасить“ одну из длинных стен в длинной и узкой комнате, то визуально она станет еще длиннее (а если короткую — „оквадратится“).
Важно также понимать — для кого вы раздвигаете пространство. Для входящих в комнату? Стоит выделять дальнюю от входа стену. Для сидящего на диване? Выделите ту стену, на которую он будет смотреть.
Выделенную стену также нельзя захламлять — завешивать картинами или ставить перед ней много мебели, иначе эффекта не будет. Один большой диван или телевизор перед ней — идеальный вариант.
5. Зеркало решает все проблемы
Совет: повесьте зеркало, чтобы визуально раздвинуть пространство.
На самом деле: в дело вступают те же принципы, что и в разборе совета выше — если в длинном и узком коридоре „зазеркалить“ торец, то коридор будет казаться еще более узким и длинным. Правильнее вешать зеркало на боковую стену и убедиться в том, что над ним есть источник света.
Вообще всегда хорошо думать о том, что будет отражаться в зеркале, которое вешают сугубо для расширения границ. В идеале там должен быть источник света (окно, например).
6. „Глянец“ все делает светлее
Совет: если помещение темное, а лампы поставить нельзя, используйте „глянцевые“ поверхности, которые бликуют и делают все вокруг светлее.
На самом деле: важно не переусердствовать и не превратить комнату в филиал новогодней елки или „холодной“ больничной палаты. Обилие „глянца“ в интерьерах чудно сглаживает массивный деревянный пол или столь же массивные, нарочито „каменные“ стены. А с глянцевым потолком надо быть особенно аккуратным, так как уравновесить его часто бывает тяжело, особенно в маленьких помещениях. Помочь может, разве что, обилие зелени и цветов.
7. Больше света — больше объема
Совет: если помещение надо сделать объемнее, то стоит поставить больше источников света.
На самом деле: все зависит от типа помещения. В офисах — да, а дома — зависит от многих других вещей. В жилом помещении вообще уместнее не утыкать потолок маленькими светильниками, как было модно лет 7-9 назад, а ставить определенное количество источников рассеянного (скрытого) света и грамотно применять напольные лампы для создания „зон“.
Всегда хорошо работают такие приемы, как специальная подсветка картин или фотографий, а также напольные светильники с большими абажурами. Если же вам приспичило использовать источники прямого и открытого света, они должны быть „теплыми“, со старомодным „желтым“ светом.