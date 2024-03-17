Хитрые приемы в дизайне, о которых вы слышали, но используете неправильно

1. Белое расширяет пространство

Совет: используйте белый, чтобы сделать комнату визуально больше и экономьте на „настоящих метрах“!

На самом деле: белый плохо „расширяет“ маленькие помещения — они становятся похожи на больничные палаты. Для маленьких комнат этот совет работает только в том случае, если они обычно залиты солнцем. Чтобы разрушить „больничный эффект“ надо в светлую маленькую комнату добавить какой-то яркий элемент вроде одной из стен, окрашенных в контрастный цвет.

Бояться темных стен не стоит — они придают респектабельность любому помещению, особенно маленькому. Если не боитесь экспериментов, в совсем маленькой комнате в темный цвет можно окрасить и потолок, который таким образом „исчезнет“.

2. Мебель в тон стенам скрадывает тесноту

Совет: если помещение небольшое, а мебели надо много, лучше подбирать ее в тон стенам.

На самом деле: если „растворить“ всю мебель, комната будет безликой и унылой, поэтому „сливать со стенами“ лучше только крупные элементы обстановки. В любой комнате должно быть что-то, что ее определяет или подчеркивает остальные предметы обстановки. В роли „якоря“ может быть панно или яркое кресло. Главное, чтобы таких элементов не было слишком много, иначе у вас и гостей будет рябить в глазах.

Кстати, подбирать мебель в цвет стен — то еще развлечение, особенно в нашей небольшой стране с ограниченным выбором и, как следствие, частыми заказами по каталогам. Оттенков одного и того же цвета (даже белого!) так много, что шаг влево, шаг вправо — и вы промахнулись, испортив весь эффект „растворения“. Поэтому опытные дизайнеры чаще делают хитрее — мебель подбирают „примерно“ в тон, но непременно с каким-нибудь одним дополнительным цветом, который „пунктирной линией“ пройдет по всей или почти всей мебели в комнате. С белым хорошо сочетаются зеленый или синий.

3. Крупные рисунки в маленьких помещениях — плохо

Совет: не используйте крупный рисунок при отделке стен тесной комнаты, так как он дополнительно „скушает“ пространство.