ИДЕЯ│Вот почему вы должны поставить чашку риса в шкаф
Чашка риса может полностью изменить запахи в вашей квартире. Особенно это актуально, если у вас старая деревянная мебель, слишком влажно и сыро, мало света или вы живете в съемной квартире с посторонними запахами.
Поставьте такие баночки везде: в шкафу для одежды, две в ванной комнате, две на кухне на видном месте, две в спальне, советует Furnish Home. Вы увидите разницу уже через несколько дней!
Вам понадобится:
чашка обычного белого риса, не готового, а такого, каким он продается в продуктовом магазине;
10-20 капель эфирного масла, например, лимона или ванили;
баночка с крышечкой из дышащей ткани.
В зависимости от количества влаги и посторонних запахов одна баночка будет работать 3-6 месяцев. Если вы живете на цоколе, то только 1-2 месяца, потом ее придется менять.