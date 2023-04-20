Полезные советы
04.09.2023, 08:06

ИДЕЯ│Вот почему вы должны поставить чашку риса в шкаф

 
ФОТО: Фото: Furnish Home

Чашка риса может полностью изменить запахи в вашей квартире. Особенно это актуально, если у вас старая деревянная мебель, слишком влажно и сыро, мало света или вы живете в съемной квартире с посторонними запахами.

Поставьте такие баночки везде: в шкафу для одежды, две в ванной комнате, две на кухне на видном месте, две в спальне, советует Furnish Home. Вы увидите разницу уже через несколько дней!

Вам понадобится:

  • чашка обычного белого риса, не готового, а такого, каким он продается в продуктовом магазине;

  • 10-20 капель эфирного масла, например, лимона или ванили;

  • баночка с крышечкой из дышащей ткани.

В зависимости от количества влаги и посторонних запахов одна баночка будет работать 3-6 месяцев. Если вы живете на цоколе, то только 1-2 месяца, потом ее придется менять.

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