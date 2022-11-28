Не храните яйца на дверце холодильника, или Ошибки, которые мы чаще всего совершаем на кухне
В среднем на кухне мы проводим от 2 до 5 часов — чистим, моем, режем, готовим, убираем и допускаем ошибки, которые в итоге забирают у нас еще больше времени. Best Life рассказывает, какие оплошности мы допускаем чаще всего, и как их избежать.
Не нагреваем духовку заранее
Использование неразогретой духовки добавляет время к готовке блюд, что часто приводит к тому, что блюдо подгорает, становится сухим или наоборот недостаточно пропекается. Для лучших результатов стоит придерживаться времени, указанного в рецепте, и только когда вы уже чувствуете себя более уверенными на кухне, можно экспериментировать со временем и температурой.
Выливаем жир в мойку
Если у вас регулярно забивается слив в мойке, то причина скорее всего в жире, забившем сток. Он накапливается постепенно — и с обеденных тарелок, и со сковородок, и может вылиться в дорогой ремонт. Остатки жира лучше всего вытереть с посуды бумажным полотенцем и выбросить его в мусорник.
Приготовленные и сырые продукты рядом
Поместив сырой стейк на сковороду к почти готовым овощам, вы рискуете здоровьем. Дело в том, что, разместив в непосредственной близости термически обработанные и сырые продукты, вы подвергаете еду риску перекрестному загрязнению, которое может вызвать заболевание разными инфекциями от сальмонеллы до кампилобактериоза.
Храним ножи в ящике
Хранить ножи в обычном ящике — большая ошибка. Это не только опасно для вас самих (можно сильно порезаться), но и вредно для ножей — они быстро тупятся, на них появляются зазубрины. Храните ножи на магнитной ленте или в специальной подставке и вам нужно будет реже их точить.
Моем блендер вручную
Звучит весьма безобидно, но в процессе мытья чаши блендера можно порезать перчатки или пальцы, и более того, это занимает больше времени. Решение — налейте в чашу воды с каплей средства для мытья посуды, включите блендер на минуту в пульсирующем режиме. После этого просто сполосните ее или загрузите в посудомоечную машину.
Не соскребаем остатки еды с тарелок перед загрузкой в посудомоечную машину
Чтобы избежать засорения слива и труб посудомоечной машины, следует смахнуть остатки еды с тарелок в мусорник. Не надо ополаскивать тарелки — так вы только израсходуете лишнюю воду.
Используем кухонный комбайн как блендер и наоборот
Да, кухонный комбайн и блендер имеют схожие функции, однако они не взаимозаменяемы. Блендеры нужны для приготовления более жидких блюд и напитков — смузи и супов, а кухонный комбайн — для измельчения орехов, овощей и густых соусов.
Не чистим гриль перед готовкой
Оказывается, нельзя использовать гриль без предварительной очистки решетки, иначе вы не только будет готовить еду на пригоревших остатках с прошлого раза, но и рискуете устроить пожар — в одних лишь США в прошлом году несоблюдение правил чистки привело к почти 9 тысячам случаев пожаров, 10 смертям и ущербу в 118 миллионов долларов.
Открываем дверцу духовки во время готовки
Как бы нам ни хотелось открыть дверцу духовки, чтобы проверить, “как там все готовится”, лучше этого не делать, иначе вы только сделаете процесс дольше. Одно открытие дверцы приводит к снижению температуры на 40 градусов, а это значит, что блюдо будет готовиться дольше и не факт, что приготовится равномерно. Лучше всего контролировать процесс через окошко и со включенным светом.
Храним чугунные сковородки одну в другой
Чугунные сковородки — не тарелки и их нельзя складывать пирамидкой одну в другую, иначе вы можете серьезно поцарапать их поверхность и сковородки прослужат вам намного меньше. Если у вас нет другого выхода, то переложите сковородки бумажными полотенцами или мягкими салфетками.
Храним некоторые продукты на дверце холодильника
Не все места холодильника одинаково охлаждаются — например, дверца холодильника часто открывается и поэтому чаще подвергается воздействию теплого воздуха. Это не самое подходящее место для хранения яиц или мяса.
Неправильно загружаем посудомоечную машину
Пластиковую посуду и контейнеры нужно размещать на верхних полках, иначе они могут деформироваться от нагревательного элемента. Бокалы и острые ножи лучше мыть вручную, чтобы они не помутнели и не разбились во время мойки. Тарелки с остатками белковой еды лучше всего отмываются на нижней полке, а тарелки с остатками углеводной пищи — ближе к распрыскивателю в центре машины.
Загружаем продукты в блендер не в том порядке
Чтобы приготовить идеальный смузи, недостаточно просто загрузить все ингредиенты. Важен их порядок — сначала жидкости, затем мелкие твердые продукты, затем более крупные куски фруктов или овощей и только в конце лед.
Храним приготовленную еду на рабочей поверхности
Если вы хотите сохранить приготовленное блюдо теплым, то накрыть его одним лишь полотенцем будет мало. Поставьте блюдо на полку под духовкой и тогда оно будет остывать намного медленнее.
Мы используем целую духовку для малого количества еды
Неразумно использовать целую духовку для приготовления маленького количества еды — это требует не только больше времени, но и больше энергии. Вместо этого используйте тостерную мини-печь.
Проверяем готовность в мультиварке
Как и в случае с дверцей духовки, открывать крышку мультиварки, чтобы проверить готовность — не самая лучшая идея. Сняв крышку, вы выпускаете большое количество тепла, и блюду понадобится больше времени, чтобы достичь готовности.