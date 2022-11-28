Не храните яйца на дверце холодильника, или Ошибки, которые мы чаще всего совершаем на кухне

Не нагреваем духовку заранее

Использование неразогретой духовки добавляет время к готовке блюд, что часто приводит к тому, что блюдо подгорает, становится сухим или наоборот недостаточно пропекается. Для лучших результатов стоит придерживаться времени, указанного в рецепте, и только когда вы уже чувствуете себя более уверенными на кухне, можно экспериментировать со временем и температурой.

Выливаем жир в мойку

Если у вас регулярно забивается слив в мойке, то причина скорее всего в жире, забившем сток. Он накапливается постепенно — и с обеденных тарелок, и со сковородок, и может вылиться в дорогой ремонт. Остатки жира лучше всего вытереть с посуды бумажным полотенцем и выбросить его в мусорник.

Приготовленные и сырые продукты рядом

Поместив сырой стейк на сковороду к почти готовым овощам, вы рискуете здоровьем. Дело в том, что, разместив в непосредственной близости термически обработанные и сырые продукты, вы подвергаете еду риску перекрестному загрязнению, которое может вызвать заболевание разными инфекциями от сальмонеллы до кампилобактериоза.

Храним ножи в ящике

Хранить ножи в обычном ящике — большая ошибка. Это не только опасно для вас самих (можно сильно порезаться), но и вредно для ножей — они быстро тупятся, на них появляются зазубрины. Храните ножи на магнитной ленте или в специальной подставке и вам нужно будет реже их точить.

Моем блендер вручную

Звучит весьма безобидно, но в процессе мытья чаши блендера можно порезать перчатки или пальцы, и более того, это занимает больше времени. Решение — налейте в чашу воды с каплей средства для мытья посуды, включите блендер на минуту в пульсирующем режиме. После этого просто сполосните ее или загрузите в посудомоечную машину.

Не соскребаем остатки еды с тарелок перед загрузкой в посудомоечную машину

Чтобы избежать засорения слива и труб посудомоечной машины, следует смахнуть остатки еды с тарелок в мусорник. Не надо ополаскивать тарелки — так вы только израсходуете лишнюю воду.

Используем кухонный комбайн как блендер и наоборот