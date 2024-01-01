13 вещей, которые нельзя пылесосить ни при каких условиях

1. Кофейная гуща

Пожалуй, все кофеманы знают, что чистка кофеварки — сущее наказание, если, конечно вы не используете кофейные капсулы. Влажную гущу очень сложно убирать, но ни в коем случае не пылесосьте ее — она забивает поры фильтра, портит мотор и способствует появлению плесени в приборе.

2. Влажная еда

Если на кухне что-то просыпалось, крупа, соль или сахар, то это можно собрать пылесосом. Но такие вещи, которые содержат много влаги, к примеру, кусочки свежих овощей, фруктов, салатов, — нельзя. Они только забьют пылесос и повредят мотор. Более того, они начинают гнить и неприятно пахнуть. Поверьте, вы не хотите ковыряться в этом безобразии.

3. Засохшие растения

Увядшие цветки и мертвые листья, опавшие с комнатных растений, могут легко засорить ваш пылесос, поэтому лучше собирайте их вручную.

4. Пепел из камина

Пылесосить пепел в камине — процесс, ровно противоположный уборке. Частички пепла настолько мелки, что они могут пролететь через весь пылесос и попасть в воздух. Мы советуем посыпать пепел и угольки влажной кофейной гущей, чтобы обеспечить хорошее сцепление частичек пепла и только тогда сметать их в совок. Таким образом вы не поднимите вредной пыли и не будете ею дышать.

5. Строительная пыль

Ремонт дома — неприятный, грязный процесс, но не думайте, что пылесос сможет сделать его легче. Как и пепел из камина, строительная пыль состоит из мельчайших частичек, которые могут убить мотор или попасть обратно в воздух. Вместо пылесоса вооружитесь щеткой и совком для своей же безопасности и долговечности пылесоса.

6. Монетки и мелкие игрушки

Прежде чем пылесосить пол, убедитесь, что на нем нет мелких детских игрушек или монеток — под действием тяги игрушки могут разломаться на части, а монетки могут прорезать пылесборный пакет и повредить мотор.

7. Жидкость

Пылесосить жидкость, если только у вас не моющий пылесос, просто опасно — вас может ударить током, пылесос может сломаться (даже навсегда). Собирайте жидкость тряпкой, шваброй, бумажными полотенцами.