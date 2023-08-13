Кофе, водка и крапива: 12 необычных и дельных советов по уходу за садом

Чтобы повысить кислотность почвы, то в компост можно добавить сосновую хвою или молотый кофе, а грибы — для повышения щелочности.

Гортензии удивительны тем, что меняют свой цвет в зависимости от pH-уровня почвы. Если почва с повышенной кислотностью, то, гортензии становятся голубыми, а если почва щелочная — то розовыми.

Если ваша вистерия отказывается цвести, то полейте ее корни небольшим количеством прокисшего яблочного сидра. Несмотря на всю странность совета, эксперты утверждают, что он работает.

Обычная сода помогает помидорам стать слаще, но только при крошечной дозировке. Если переборщить с содой, то она попросту отравит почву.

Кальций играет важную роль в развитии растений и снижает риск заболеваний, например, горькую ямчатость у яблок и килу крестоцветных. Чтобы уменьшить вероятность этих болезней, подкармливайте растения молотой яичной скорлупой. Лучше всего смешать порошок с компост ом перед посадкой растений. Кстати, молочный порошок тоже очень хорошо подходит для этих целей.

Другой способ отвадить улиток и слизняков — чай ройбуш : вскройте чайный пакетик и насыпьте чай вокруг растений. А самый проверенный метод — пивная ловушка : возьмите неглубокую пластиковую коробочку (например, из-под сливочного сыра), поместите ее в землю, чтобы ее края были на уровне поверхности и налейте в коробочку пива. Слизняков и улиток привлекает запах пива, они сваливаются в него и тонут.

Эти продукты — отличный и безвредный для окружающей среды способ отвадить слизняков и улиток от поедания ваших растений. Разрежьте грейпфруты пополам, удалите мякоть, а получившиеся “чашки” положите рядом с растениями срезом вверх. Улитки и слизняки не любят грубую поверхность, поэтому посыпьте почву рядом с растениями молотой яичной скорлупой — это затруднит доступ улиткам.

Подгузники для увлажнения почвы

Если вы собираетесь на пару недель в отпуск и некому поливать ваши цветы, то на помощь приходит обычный подгузник. Гранулы, содержащиеся в нем, удерживают много воды и увлажняют почву по мере необходимости.

Перед посевом замочите семена на сутки в теплой воде

Если вы сеете семена, то перед посевом стоит замочить их в теплой воде примерно на сутки — таким образом нарушается покой семян некоторых видов растений и они быстрее начнут прорастать.

Однако не все семена следует замачивать — лучше всего это делать с большими жесткими семенами, мелкие же семена в этом не нуждаются. Более того, семена некоторых растений можно поместить в холодильник, чтобы имитировать холодную погоду.

Из черенков, веточек и побегов некоторых видов растений можно вырастить новое растение

Некоторые растения, например, свидина белая и лаванда, хорошо размножаются черенкованием. Для этого важно знать, как именно обрезать черенки и использовать компост хорошего качества. Новичкам лучше проконсультироваться с экспертами или в надежной книге по садоводству.

Более того, получить новые растения можно даже из остатков пищевых растений — например, из отрезанного корневища листового салата можно прорастить новый кочан или заново прорастить имбирь.

Растения могут защищать друг друга

Настурция отпугивает белокрылок, хрен защищает картофель от колорадских жуков, а цветущий лук борется с паутинными клещами.

Из риса и крапивы получается отличное удобрение

Быстрый рецепт: срежьте крапиву, положите ее в ведро с водой и оставьте на несколько дней. Получившийся настой вылейте на почву с вашими растениями. А вот и более интенсивный вариант: срежьте крапиву в ведро, налейте воды, придавите крапиву камнями и оставьте в темном месте на две недели. Настой разводите водой в пропорции 20:1 и удобряйте им почву — это отличный источник азота для растений и овощей, например, кудрявой капусты и брокколи. Точно так же можно использовать воду из-под отварного риса.

Сделайте компост сами

Сделать компост намного легче, чем вы думаете. Выкладывайте органические отходы слоями — срезку газона, веток и листьев и через каждые 15 см толщины добавляйте средство для компоста, чтобы подкормить полезные бактерии и предотвратить появление неприятного запаха. Годятся и пищевые отходы — овощные очистки, яичная скорлупа, кофе и чайные пакетики, даже шерсть животных. Перемешивайте массу каждые пару недель и через 12-18 месяцев у вас получится отличный компост.

Водка продлевает свежесть букетов

Водка мешает росту бактерий, поэтому стоит добавить несколько капель в вазу с цветами. Другие способы — чайная ложка сахара и медные монетки. Медь работает как окислитель и препятствует размножению бактерий.