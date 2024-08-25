ИДЕИ│Способы избавления от опавших яблок

В этом году была благоприятная весна и яблони особенно плодовиты, однако все плоды не могут созреть и поэтому осыпаются еще незрелые.

Эти яблоки можно использовать для приготовления сока, корма для скота, удобрения почвы и подготовки компоста. Если вы решили выжать сок из опавших яблок, то это нужно делать немедленно, не дожидаясь порчи плодов.

Яблоки можно скормить домашнему скоту, но вводить их в прикорм нужно очень плавно, чтобы у животных не появились проблемы с пищеварением. Общее содержание яблок в рационе не должно превышать 20%. Можно использовать только здоровые (без признаков гнили) яблоки и без налипшей земли. Если яблок слишком много, то предложите их любому лесничеству или ассоциации охотников, которые могут увезти яблоки в лес, чтобы ими могли полакомиться дикие животные.

Незрелые яблоки можно использовать как удобрение, но это нелегкая работа, поскольку яблоки нужно полностью погрузить в почву, чтобы избежать развития вредных организмов, которые могут появиться от опавших яблок.

Можно использовать и листья, если их не сжигают. Однако помните, что листья и плоды могут быть источником болезней, поэтому самым правильным методом считается вывоз опавших яблок с территории.

Если вы решили добавить яблоки в компост, то очень важно, чтобы в куче компоста были благоприятные для этого условия и компостные микроорганизмы. Яблоки не должны составлять большинство компоста и необходимы другие ингредиенты: срезка, солома или торф, которые будут способствовать скорейшему разложению яблок.

Во время компостирования погибают многие вредные организмы, поэтому важно следить за температурой компоста (50-60 градусов). При разложении яблоки выделяют запах, который привлекает насекомых, поэтому хорошо прикройте кучу, например, срезанной травой. В компост можно добавить земляных червей, которые улучшают компост и он становится полезнее для удобрения.