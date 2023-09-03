Осень не за горами: 10 цветов, которые сделают ваш сад нарядным

Хризантема

Осенний маст-хэв в саду, который ко всему прочему еще и стоит копейки. Посадите хризантемы в горшки в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами и поливайте их, как только высохнет верхний слой почвы. А чтобы хризантема цвела (и выглядела аккуратно) как можно дольше, срезайте увядшие цветки.

Рудбекия

Эти цветы похожи на подсолнечники и так же любят яркое солнце. Семена можно сеять в любое время летом.

Анютины глазки

Анютины глазки не переносят жару, но переносят зиму. Лучше всего сажать их в конце лета, тогда они будут цвести до сильных морозов, а затем расцветут весной.

Гелениум

Это не только привлекательные, но и полезные цветы — они способны отпугнуть даже оленей и кроликов, если те повадились лакомиться вашими клумбами.

Шалфей

Идеальный вариант для начинающих садоводов — крепкие и ароматные кисти шалфея, которые привлекают внимание яркими цветками и серебристыми листьями.

Очиток

Этот цветок растет все лето, а распускается только весной, но его яркие розовые или красные зонтики стоят того, чтобы подождать. Очиток очень вынослив и легко переносит засуху и жару.

Бурачок (алиссум)

Бурачок бывает очень красивых лиловых и белых оттенков и отлично смотрится на клумбах и в горшках. А если посадить бурачок вдоль плит тропинки, то сад станет похож на волшебный лес.

Безвременник

Безвременник еще называют осенним крокусом — эти растения цветут с августа по сентябрь, причем без листьев. Листья появляются лишь весной и очень быстро отмирают.

Астры

Сад, полный астр — настоящее загляденье. Чтобы цветки астр были более пышными, посадите их на солнечном участке и вас будут радовать не только буйство цветов, но и порхающие над ними бабочки.