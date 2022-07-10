Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Эчеверия — вид суккулентов, известных под названием “мексиканская курица”, в который входят сотни сортов, произрастающих в Мексике, Центральной и Южной Америке. Загнутые прямоугольные листья сорта “топси-турви” делают растение похожим на морского ежа, которое эффектно выглядит в группах или в сочетании с другими суккулентами. Чтобы подчеркнуть красивый бледный серо-голубой оттенок листьев эчеверии, ее можно посадить в горшок желто-зеленого цвета.

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Адромискус гребенчатый — южноафриканский родственник каланхоэ, который выглядит довольно необычно: толстые треугольные листья с волнистым гребешком на конце. Этот вид может переносить легкий мороз, но лучше всего себя чувствует в прохладном солнечном месте с редким поливом. Когда растение созреет, то на нем могут появиться красные и белые цветки.

Зазубренные листья фаукарии тигровой привлекают и отпугивают одновременно. Помимо оригинальной формы листьев, напоминающих пасть пятнистого тигра, фаукария может цвести золотисто-желтыми цветками, которые почти полностью скрывают растение осенью и зимой. Фаукария хорошо переносит тень, но нуждается в более частом поливе, чем большинство суккулентов. Если растение начинает подсыхать и у него отделяются листья, то, если действовать быстро — из них можно вырастить новые растения.

Молочай тучный отлично подходит для домашнего садика в аквариуме. Благодаря своей сферической форме и текстуре, цветок придает композиции законченность и интенсивный акцент. Молочай следует поливать раз в неделю и тогда он проживет долго. На нем могут появиться маленькие цветки, которые говорят о том, что растение очень хорошо себя чувствует.

Граптопеталумы вроде “Дебби” образуют розетки листьев, которые размножаются отводками. Граптоверия очень любит яркий солнечный свет и тогда вырастает здоровой и крепкой.