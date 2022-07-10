Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада
Если ваше представление о суккулентах ограничивается кактусами и алоэ, то пора узнать эти растения поближе — поверьте, они крайне разнообразны и удивительны. The Spruce рассказывает о самых необычных и привлекательных видах суккулентов для вашего сада.
Эчеверия — вид суккулентов, известных под названием “мексиканская курица”, в который входят сотни сортов, произрастающих в Мексике, Центральной и Южной Америке. Загнутые прямоугольные листья сорта “топси-турви” делают растение похожим на морского ежа, которое эффектно выглядит в группах или в сочетании с другими суккулентами. Чтобы подчеркнуть красивый бледный серо-голубой оттенок листьев эчеверии, ее можно посадить в горшок желто-зеленого цвета.
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Адромискус гребенчатый — южноафриканский родственник каланхоэ, который выглядит довольно необычно: толстые треугольные листья с волнистым гребешком на конце. Этот вид может переносить легкий мороз, но лучше всего себя чувствует в прохладном солнечном месте с редким поливом. Когда растение созреет, то на нем могут появиться красные и белые цветки.
Зазубренные листья фаукарии тигровой привлекают и отпугивают одновременно. Помимо оригинальной формы листьев, напоминающих пасть пятнистого тигра, фаукария может цвести золотисто-желтыми цветками, которые почти полностью скрывают растение осенью и зимой. Фаукария хорошо переносит тень, но нуждается в более частом поливе, чем большинство суккулентов. Если растение начинает подсыхать и у него отделяются листья, то, если действовать быстро — из них можно вырастить новые растения.
Молочай тучный отлично подходит для домашнего садика в аквариуме. Благодаря своей сферической форме и текстуре, цветок придает композиции законченность и интенсивный акцент. Молочай следует поливать раз в неделю и тогда он проживет долго. На нем могут появиться маленькие цветки, которые говорят о том, что растение очень хорошо себя чувствует.
Граптопеталумы вроде “Дебби” образуют розетки листьев, которые размножаются отводками. Граптоверия очень любит яркий солнечный свет и тогда вырастает здоровой и крепкой.
Классическое алоэ обновилось: на листьях алоэ хавортиевидного расположены десятки мягких ресничек, которые не колются. Это растение довольно неприхотливо и может расти в разных условиях, но только если вы не даете ему замерзнуть или не ставите в стоячую воду.
Этот сорт каланхоэ родом из Мадагаскара и определенно притягивает к себе взгляд. У него пушистые серые листья, покрытые коричневыми пятнами, точками и полосками, а весной на нем могут появиться крохотные желтые цветки. Чтобы каланхоэ чувствовало себя хорошо, ему нужен обильный свет.
Этот необычный сорт эхеверии чем-то напоминает петушиный гребень или мясистый нарост на голове у индюков. Странный внешний вид и необычные на ощупь листья быстро принесли этому сорту репутацию необычного и притягательного растения. Сорт Barbilion любит много света и умеренный полив.
Еще один сорт эхеверии Blue Curls выделяется своими завитками розового или голубого цветка на краях листьев. Несмотря на весьма затейливый вид, уход за Blue Curls весьма прост — не давайте воде скапливаться в центре розетки и вовремя убирайте отмершие листья, чтобы растение было здоровым и крепким.