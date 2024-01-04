Жизнь с чистого листа: пять вещей в доме, с которыми стоит распрощаться

Наш дом — наша среда, которая формирует наше мировоззрение и эмоциональное состояние. Чем он чище и чем меньше в нем вещей, тем легче мы воспринимаем перемены, тем проще относимся к жизни и тем легче нам живется.

Декор и произведения искусства

Почти в каждом доме есть декор, картина или другие украшения, которые больше не актуальны, а просто стоят или висят, собирают пыль и не радуют.

Если вам дорог сам предмет, то попробуйте его переставить в другое место или оживить новой рамой. Если же это не помогает, то отдайте, пожертвуйте или продайте эти вещи, а на будущее подумайте, насколько вам вообще нужны произведения искусства или декор, насколько они будут уместны, где их разместить и как быстро они вам надоедят.

Одежда

Людям довольно трудно избавляться от одежды, которая стала любимой, подчеркивает фигуру и характер или просто очень удобна. Но, если одежда стала не по размеру или больше не нравится — не храните ее в шкафу, где она просто занимает место. Оставьте только ту одежду, что действительно носите и которая вам впору. Все остальное раздайте, отдайте или продайте. Поверьте, кому-то она нужнее, чем вашему шкафу.

Сентиментальные вещицы

У каждого из нас есть вещи, которые вызывают ностальгию, сентиментальные воспоминания или просто приятные ассоциации. От них избавляться тяжелее всего, потому что потом может мучить совесть. Обычно в этот список входят подарки — очень часто дарят безделушки, которые не имеют никакой полезной функции. Их совершенно спокойно можно отдать на благотворительность. И в следующий раз, когда вы соберетесь кому-то дарить нечто похожее, подумайте дважды — будет ли получатель рад такому подарку, который никак ему не будет полезен.

Поломанные и разбитые вещи

Сколько раз мы слышали “Не выбрасывай, я это починю”. Проходит время, а эти вещи как лежали поломанными, так и лежат.