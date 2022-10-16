НА ЗАМЕТКУ | Осенняя подготовка сада к зиме: советы опытного дачника
Прежде чем сад погрузится в сон, нужно позаботиться о надежной защите от холода некоторых его обитателей. Надо сказать, что большинство садовых растений — крепкий народец, так что им бывает достаточно самого простого укрытия, например, слоя сухой листвы или мульчи в зоне расположения корней. Более тщательная и трудоемкая защита рекомендуется только для совсем молодых посадок и особо чувствительных видов, пишет DELFI ДОМ&САД.
К концу октября завершите посадку тюльпанов, гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных — хионодоксы, мускари и т.д. Выкопайте и уберите на зимнее хранение луковицы гладиолусов и крокосмии, корнеклубни георгин, корневища канн, а также клубни бегонии. Если вы хотите встретить весну чуть раньше обычного срока, позаботьтесь о посадке на зимнюю выгонку в домашних условиях самых крупных и здоровых луковиц гиацинтов и нарциссов, низкорослых ирисов и лилий и крокусов.
Пришло время для обрезки и укрытия на зиму многолетних цветочных растений. Предварительно не забудьте опрыскать их 3% раствором купороса. Большинство их хорошо приспособлены к зимовке в нашем климате. Их надземная часть — стебли, побеги и листья — на зиму отмирают, а подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Как только наступит устойчивое тепло, они тотчас трогаются в рост. Но все же на открытых местах, где снег часто сдувается ветром, рекомендуется при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это поможет избежать повреждений морозом и преждевременно тронувшихся в рост почек или побегов.
А вот многолетние астры и зимнезеленые многолетники вроде бадана, фиалки рогатой или гейхеры не укрывают, иначе растения сопреют или будут поражены грибковой инфекцией.
В дополнительной защите нуждаются чувствительные к холоду растения, вроде анемоны японской, крокосмии или корейских хризантем. Над ними ставят проволочный каркас, набивают его сухой листвой или тонкой древесной стружкой и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Сухой листвой и еловым лапником укрывают теплолюбивые многолетники вроде пенстемона, фуксии и анемоны.
Пряные травы вроде шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа, которые родом из теплых климатических зон, также укрывают. С ноября заостренные на концах черенки елового лапника с небольшим наклоном воткните в землю вокруг растений, устроив нечто вроде шатра, а в морозы еще дополнительно утеплите его сухой палой листвой.Пряные травы вроде шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа, которые родом из теплых климатических зон, также укрывают. С ноября заостренные на концах черенки елового лапника с небольшим наклоном воткните в землю вокруг растений, устроив нечто вроде шатра, а в морозы еще дополнительно утеплите его сухой палой листвой.
Стебли декоративных злаков вроде арундо и пампасской травы рыхло связывают для защиты от сырости
Дикие розы, так называемые шиповники спокойно переживают зиму без какой-либо защиты, но большинство культурных сортовых роз страдают и от холода, и от сырости во время оттепелей. Все розы, кроме плетистых и парковых, обрезают на уровне верха укрытия, так как иначе они могут сильно обмерзнуть (основательную обрезку проводят лишь весной) и обязательно удаляют опавшую листву, под которой находятся споры всевозможных вредоносных грибов. Некоторым сортам бывает достаточно окучивания и укрытия еловым лапником.
О плетистых розах — отдельный разговор. Основную опасность для них представляют в конце зимы солнце и понижение температуры ночью. В относительно теплых регионах их следует тщательно обернуть лапником. У штамбовых роз на крону накидывают джутовый мешок без дна, завязывают его снизу, набивают сухой листвой или лапником и завязывают теперь уже сверху, а стволик обертывают лентами из мешковины.
Преобладающее большинство деревьев и кустарников средней полосы в холодное время прекращают рост и хорошо переносят зимовку без какого-либо укрытия. А теплолюбивым заморским гостям даже в южных районах нужно обеспечить хорошую защиту от холода. Если это молодые посадки и теплолюбивые виды, то землю в зоне корней у них покрывают слоем листвы или мульчи и соломенными матами, а сам куст или маленькое дерево неплотно обматывают мешковиной или флисом. Пленка здесь не годится, так как под ней образуется конденсат.
Когда с плодовых деревьев, с которых в свое время сняли урожай, полностью опадет листва, на оголенных кронах становятся видны высохшие и подгнившие плоды. Чтобы весной от них не распространилась инфекция, мертвые плоды нужно обобрать с веток. При этом ни в коем случае не бросайте их в компост, а выкопайте яму и заройте в землю.
При осенней обрезке деревьев и кустарников иной раз приходится браться за пилу, когда нужно удалить особенно толстую ветвь. Чтобы подпиливаемая ветвь снизу не обломилась под собственным весом, причинив вред стволу, сначала делают пропилы сверху и снизу.
Сильные перепады температур поздней осенью и ранней зимой вызывают появление трещин на коре деревьев. Дополнительную защиту коре обеспечивает слой извести, белый цвет которой отражает солнечные лучи и препятствует постоянным сменам оттаивания и замерзания.