Совершенно бесплатное супермоющее средство, которое вы не используете

Вывести ягодные пятна: очень горячая вода может их смыть;

Очистить пол: дерево, линолеум и плитку станут чище с очень горячей водой, без добавления или с добавлением уксуса;

Промыть все стоки: включите горячую воду, чтобы смыть весь мусор, который появился там. Здесь вы даже можете использовать кипяток;

Почистить микроволновку: нагрейте миску воды до кипения и пусть она постоит внутри несколько минут с закрытой дверью, чтобы создать влажность, которая размягчит все загрязнения. Кстати, в воду можно добавить лимонный сок.

Продезинфицировать детские бутылочки и посуду для взрослых. Кипяток пригодится, если вы стараетесь не распространять микробы, потому что больны, или вы живете с кем-то с более слабой иммунной системой.