Совершенно бесплатное супермоющее средство, которое вы не используете
В вашей кухне есть нечто, что является супер-моющим средством, но вы, вероятно, не используете его достаточно часто. И это неразумно, потому что это бесплатно (или почти бесплатно), пишет Furnish Home.
Немногие пятна или прилипшие твердые частицы выстоят против кипятка, а еще он очень хорошо дезинфицирует поверхности. Просто надевайте перчатки и не используйте на нежных материалах, которые могут испортиться при высоких температурах!
Вот несколько способов использования кипятка:
Вывести ягодные пятна: очень горячая вода может их смыть;
Очистить пол: дерево, линолеум и плитку станут чище с очень горячей водой, без добавления или с добавлением уксуса;
Промыть все стоки: включите горячую воду, чтобы смыть весь мусор, который появился там. Здесь вы даже можете использовать кипяток;
Почистить микроволновку: нагрейте миску воды до кипения и пусть она постоит внутри несколько минут с закрытой дверью, чтобы создать влажность, которая размягчит все загрязнения. Кстати, в воду можно добавить лимонный сок.
Продезинфицировать детские бутылочки и посуду для взрослых. Кипяток пригодится, если вы стараетесь не распространять микробы, потому что больны, или вы живете с кем-то с более слабой иммунной системой.
Почистить подгоревшие кастрюли: нужна очень горячая вода в сочетании с жесткой губкой и небольшим количеством моющего средства.