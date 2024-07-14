Шесть кухонных инструментов, про которые вы не знали, что у них есть срок годности

Между тем многие предметы на кухне лучше заменить задолго до того, как они станут совсем непригодны, советует портал DELFI ДОМ&САД. Просто потому, что они соприкасаются с тем, что вы и члены вашей семьи потом будете есть. Пищевые отравления — бойтесь их!

Деревянные ложки — пять лет

Дерево нельзя бесконечно долго мочить, сушить, окунать в кислую среду и считать, что оно вечное. Со временем ложки покрываются микротрещинами (а иногда и совсем не “микро”). При этом любая трещина является потенциальным местом жительства чрезвычайной опасной кишечной палочки.

Резиновые или пластиковые лопатки — два года

Они менее устойчивы к превратностям кухонной судьбы потому, что часто приходят в соприкосновение с горячими (а потом сразу холодными) поверхностями. Замените их сегодня или осмотрите внимательно на предмет наличия микротрещин. Трещины — сразу “на отдых”.

Чистящие ножики — два года

Хотя это зависит от качества ножей. В общем и целом кухонный нож надо безжалостно менять, когда он больше не поддается заточке, ржавеет или сломался. Любое нарушение целостности структуры — повод для паранойи в отношении наличия злостных бактерий.

Посуда с антипригарным покрытием — два-три года

Покрытие, может, и антипригарное, но не совсем “противоцарапательное”. Бояться бактерий на сковородках не стоит — им там жарко. Но каждая хозяйка знает, какое это мучение — готовить на плохой сковороде. Если вы не хозяйка, а хозяин, то сделайте своей хозяйке приятное и просто так подарите новую сковороду (только чтоб того же размера, что и существующие крышки!).

Совет хозяйкам: если между сковородами прокладывать бумажные полотенца, они при хранении царапаются в разы меньше и дольше служат.

Пластиковые разделочные доски — три года

Три года или появление первых глубоких трещин. И не забудьте разделять доски для мяса и овощей. Или живите в страхе появления сальмонеллы в салате.

Блендеры и миксеры — до первого падения или глубокого „погружения“