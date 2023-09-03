13 вещей, из-за которых в доме нет уюта и вечный беспорядок

Мы собрали советы, которые вам пригодятся, особенно если запланированы небольшие изменения, покупки или ремонт в вашей квартире, пишет AdMe.ru.

1. Диван-кровать

Желание сэкономить пространство, поставив в комнату диван-кровать, не оправдано. Компании гостей собираются в доме не так уж и часто, а раскладывать и собирать диван каждый день и ворочаться каждую ночь — регулярное неудобство и сомнительное удовольствие. К тому же спальное место у дивана-кровати намного меньше, чем у кровати, и спать на нем менее комфортно.

Если зайдет речь о покупке новой мебели, лучше отдать предпочтение полноценной кровати с качественным матрасом. Кроме удобства такая мебель не так быстро ломается, как раздвижные диваны.

2. Коллекция пакетов

Мы часто не выбрасываем пакеты, потому что они могут пригодиться. Однако однажды подобная запасливость обернется полным беспорядком в шкафу.

Лучше многоразовые пакеты хранить дома в аккуратной небольшой коробке и ограничиться ее размером. Купите несколько вместительных сумок для покупок и пару из них храните в своей сумке, с которой ходите на работу. Тогда вам не придется приобретать новые пакеты каждый раз при походе в супермаркет. А вместо того чтобы хранить бесконечные полиэтиленовые пакеты, их лучше отдавать на утилизацию.

3. Большое количество коробок

Хранить вещи в коробках действительно очень удобно. Однако часто мы используем слишком много коробок и даже не помним, что в них лежит. В результате можно потратить ценное время на бессмысленный поиск необходимого предмета в одной из них.

Одежду проще хранить аккуратными стопками в шкафу, имея к ней быстрый доступ. А для хранения предметов, которыми вы пользуетесь редко, подойдет несколько вместительных коробок. Их лучше подписать и также обеспечить к ним легкий доступ.

4. Переполненная вешалка в прихожей