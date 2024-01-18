Взойдет все: как вырастить дома экзотический фрукт из банальной косточки
Факт: практически все фрукты можно вырастить, взяв за основу лишь одну косточку из их плода. Не все плоды таких “дичков” потом будут съедобны, но это уже деталь, пишет DELFI ДОМ&САД. Главное, у вас дома появятся свои мандарины, лимоны, киви или даже черимойя!
Цитрусовые и гранат
Для того чтобы посадить любой фрукт, нужна его косточка — это аксиома. Больше всего из экзотики у нас распространены цитрусовые — все эти апельсины, лимоны, мандарины, лаймы, грейпфруты и многие их гибриды. Все они легко прорастают из собственных косточек и превращаются в деревья.
Правда, из магазинных цитрусовых вырастут лишь “дички”, которые начнут плодоносить в лучшем случае через 7-10 лет. Для того чтобы сделать из, например, лимона “человека”, необходимо его прививать и делать это надо где-то через 1,5 года после того, как он превратится в растение, а толщина ствола составит порядка 8 мм. Дело это сложное и долгое, деталям посвящены целые книги.
Поэтому лучше взять гранат, тем более что из него получается кустик и цвести он начинает уже через 3-4 года. Правда, плоды дома в наших широтах вызревают очень долго, зато гранаты относительно неприхотливы.
Авокадо и хурма
Начинающие “домашние садоводы” также должны обратить внимание на авокадо. Ключевой момент в его посадке — правильный выбор зрелого плода, а также процесс проращивания. Проще всего удалить с косточки оболочку и воткнуть широкой нижней частью в землю на глубину 2-3 сантиметра. Сеянец появится между половинками косточки и будет выглядеть странно, но это нормально.
Но есть и второй, более “продвинутый” способ: вставить в косточку примерно на середине две-три зубочистки. Их мы будем использовать в качестве опор, за которые косточку нужно подвесить над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна касаться воды и за этим придется регулярно следить. Через пару недель появятся корни и тогда косточку можно будет посадить в землю. Так же, как и в первом случае, закапываются сами корни и только половинка косточки.
Проблема с авокадо в домашних условиях только в том, что растение не плодоносит. То ли дело хурма — может дать плоды уже через 4-6 лет!
Киви и фейхоа
Сажать дома также можно и киви (и даже ожидать плодов). Самое сложное с ними — правильно извлечь семена. Для этого их надо вытащить ложечкой, а потом промыть, не потеряв по дороге половину. Закопать их надо на глубину не более 1-2 мм, всходят они быстро. В итоге у вас в горшке появится актинидия китайская и актинидия деликатесная. Можно есть, можно не есть, можно варить варенье.
Аналогичным образом можно вырастить дома и фейхоа. Из его семечек появится акка. Правда нужно помнить, что в природе она может достигать четырех метров, поэтому дома за ней придется последить.
Экзотика
Как ни странно, сеять дома можно даже… сухофрукты! Ну, то есть семечки тех плодов, что были засушены. Например, хорошо прорастают косточки вяленых фиников. Правда, делают они это очень долго — вплоть до года, так что вы даже можете уже забыть, что когда-то их сажали. И растут они потом также супермедленно, поэтому финиковую пальму, возможно, будет дешевле и быстрее прикупить на стороне.
Кроме того можно посадить дома косточки маракуйи, которая в итоге вырастет в довольно симпатичную лиану. Цвести, правда, она начнет не сразу, через пару-тройку лет. Но зато и плоды на ней тоже появятся.
В общем, сажать можно практически все семена фруктов — и даже надеяться на то, что рано или поздно они взойдут и со временем превратятся в кустарники, деревья или пальмы. Другое дело, что съедобные плоды на них вырастают не всегда и их, как и самые обычные яблони, надо прививать. Но кого и когда это останавливало от того, чтобы не заиметь собственное мандариновое дерево?! Или что-нибудь еще более экзотичное и невиданное у нас… используйте поездки в теплые края для знакомства с экзотическими фруктами и пополнения “посевного фонда”, а затем смело экспериментируйте!