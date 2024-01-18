Взойдет все: как вырастить дома экзотический фрукт из банальной косточки

Цитрусовые и гранат

Для того чтобы посадить любой фрукт, нужна его косточка — это аксиома. Больше всего из экзотики у нас распространены цитрусовые — все эти апельсины, лимоны, мандарины, лаймы, грейпфруты и многие их гибриды. Все они легко прорастают из собственных косточек и превращаются в деревья.

Правда, из магазинных цитрусовых вырастут лишь “дички”, которые начнут плодоносить в лучшем случае через 7-10 лет. Для того чтобы сделать из, например, лимона “человека”, необходимо его прививать и делать это надо где-то через 1,5 года после того, как он превратится в растение, а толщина ствола составит порядка 8 мм. Дело это сложное и долгое, деталям посвящены целые книги.

Поэтому лучше взять гранат, тем более что из него получается кустик и цвести он начинает уже через 3-4 года. Правда, плоды дома в наших широтах вызревают очень долго, зато гранаты относительно неприхотливы.

Авокадо и хурма

Начинающие “домашние садоводы” также должны обратить внимание на авокадо. Ключевой момент в его посадке — правильный выбор зрелого плода, а также процесс проращивания. Проще всего удалить с косточки оболочку и воткнуть широкой нижней частью в землю на глубину 2-3 сантиметра. Сеянец появится между половинками косточки и будет выглядеть странно, но это нормально.

Но есть и второй, более “продвинутый” способ: вставить в косточку примерно на середине две-три зубочистки. Их мы будем использовать в качестве опор, за которые косточку нужно подвесить над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна касаться воды и за этим придется регулярно следить. Через пару недель появятся корни и тогда косточку можно будет посадить в землю. Так же, как и в первом случае, закапываются сами корни и только половинка косточки.

Проблема с авокадо в домашних условиях только в том, что растение не плодоносит. То ли дело хурма — может дать плоды уже через 4-6 лет!

Киви и фейхоа