В тесноте, да не в обиде: как поместить все на маленькой кухне

Как раздвинуть пространство

Все светлые цвета способны визуально увеличивать пространство. Если к тому же выбрать и мебель в пастельных тонах, то она будет казаться более аккуратной и не столь громоздкой. Прозрачная мебель — это очень удачное решение для кухни. Такая мебель кажется невесомой. Лучше приобрести раздвижной или складной стол, это позволит значительно сэкономить пространство на маленькой кухне.

Правильная мебель

Чтобы уместить все необходимое на кухне, нужно обустроить ее ящиками, шкафчиками, полочками различных размеров и форм, или выбрать готовые варианты кухонных гарнитуров.

Выдвигающаяся полка. Плюс здесь состоит в том, что открывать ничего не придется. А полка будет просто выдвигаться, как бы продлевая собой рабочее пространство. На такую полку можно установить, к примеру, тостер или другую бытовую технику. Данный вид “кухонного гаджета” может быть совершенно разного размера, так что поместиться сможет даже микроволновая печь или небольшой духовой шкаф. Иными словами, бытовая техника будет выдвигаться вместе с полкой.

Полка с подъемником. Такой вид полок также будет очень удобен для пользования в маленьком пространстве небольшой кухни. Легким движением руки полка поднимется и превратится в небольшой столик, который можно использовать как подставку для техники (например, комбайна или миксера), так и в качестве дополнительной рабочей поверхности.

Дверцы-шторки. В некоторых моделях кухонных гарнитуров даже дверцы могут не банально открываться, а прятаться в шкаф. Иные же оснащены механизмами, которые будут поднимать дверь вверх, чтобы минимизировать занятое пространство. Однако наибольшую популярность имеют дверцы-шторки, которые сами по себе очень легкие и не загромождают пространство. За такими шторками можно расположить достаточно вместительные полки для техники и различной кухонной утвари. В одной стороны все будет скрыто от глаз, а с другой — всегда под рукой и никаких открытых дверей комодов.

Встраиваемая техника