Какие вещи нужно выбросить перед Новым годом: наводим порядок и привлекаем благополучие

4. Вещи, которыми вы наводите чистоту. Этот пункт потребует ревизии по всей квартире. Вам предстоит проверить ванную, кухню и кладовку, пересмотреть там все швабры, моющие средства, тряпочки и салфетки для горизонтальных поверхностей. Стоит выбросить все слишком использованное и затертое, отправить в мусор обмылки, баночки из-под средств для мытья посуды и старые веники.

3. Одежда, которая вам не нравится. Новый год — новый жизненный этап. Но не все вещи вы будете носить на этом новом этапе. Что-то откровенно износилось, что-то не отстиралось, что-то вам не идет… Переберите гардероб с особой тщательностью. Все, что вы бы с удовольствием носили, но почему-то не можете (велико, мало, не подходит по возрасту, цвету или фасону), можно отдать на благотворительность. Такой поступок дополнительно привлечет к вам благополучие. Сделать это можно, отнеся одежду в церковь, в пункт приема для нуждающихся (есть во многих городах) или в секонд-хенд по договоренности.Теплые куртки или шарфы у вас с удовольствием примут приюты для животных.

2.Черновики. Если вы занимаетесь творчеством, ваще хобби наверняка закономерно влечет за собой присутствие на рабочем столе черновиков. Схемы для моделирования, вязания, старые рисунки или наброски книг — все это нужно разобрать, а лишнее — выбросить, не жалея. Оставляйте только ценные наработки, с которыми собираетесь продвинуться вперед в ближайшее время. Если ваша гениальная идея или проект “отлеживается” в письменном столе не один год в стадии плана — избавляйтесь от этого плана: пора писать новый.

1. Старые документы, счета и чеки. Если это не бумаги с четко указанным сроком хранения, вроде действующего кредитного договора или чека со сроком годности, который еще не вышел, избавляйтесь от них. Такие вещи задерживают финансовые потоки, негативно влияют на бюджет и на положение с деньгами в целом.

Генеральная уборка перед праздниками — дело, без сомнения, полезное, причем не только с точки зрения эзотерики или мудрости фэншуй. Так, психологи говорят, что простая уборка способна привести в порядок жизнь. Разбираясь в шкафах или антресолях, мы раскладываем по полочкам не только банки с соленьями или обувь, но и мысли.

5. Испорченная посуда. Сколотые чашки — источник негатива и приманка для проблем. Не бойтесь от них избавиться, поскольку на их месте появится новая кухонная утварь, которая будет радовать ваш глаз и притягивать изобилие на обеденный стол.

6. Косметика, которой вы не пользуетесь. Высохшая тушь, рассыпавшиеся тени и лаки для ногтей с просроченным сроком годности — все это можно отправлять восвояси. Косметические средства служат для того, чтобы улучшать внешность, делать притягательнее и здоровее, если речь идет об уходовой косметике. Даже если вы ограничены в финансовом плане, лучше со временем приобрести в новом году недорогую и качественную косметику. Это скажется куда благоприятнее и на вашем имидже, и на кошельке, и на привлекательности.

7. Предметы-накопители энергетики. Это амулеты, которые вы давно используете и которые перестали работать. Многие из них со временем теряют свой заряд энергии. Например, даже обычный ловец снов над кроватью, если он висит там давно, запылился и выцвел от времени, может перестать работать. Или вдохните в него новую жизнь, или замените на следующий. Негатив могут копить огарки свечей и старые сухие цветы, облетевшие гербарии и засушенные насекомые. Если вы не профессиональный лепидоптеролог, чучела трех крапивниц над кроватью вам вряд ли жизненно необходимы.

8. Сломанные вещи. Вы не уплывете далеко на дырявом плавательном матраце и не воспользуетесь по назначению непарной сломанной лыжной палкой на балконе. Магнитики с отколотыми краями не украшают ваш холодильник. Если они вам очень нравятся — считайте, что у вас есть повод выбраться поскорее в отпуск и привезти новых.

9. Вещи, с которыми у вас связаны дурные воспоминания. Даже если такая вещица полезна (например, бывший подарил отличную кофемолку, но каждый раз, прикасаясь к ней, вы вспоминаете, как некрасиво расстались) — пора выставить ее на продажу. Тогда за чашкой утреннего кофе вы будете думать не о прошлом, а о будущем, и позитивные изменения быстрее станут частью вашей повседневности.

10. Просроченные лекарства. Состояние аптечки связано со сферой здоровья напрямую. Когда все таблетки спреи и мази хранятся в порядке, это хорошо сказывается на самочувствии, вы не пропустите прием лекарства, всегда будете видеть, когда и что нужно докупить.

11. Бесполезные подарки. Возможно, их тоже пора продать, и кому-то они окажутся нужнее, чем вам, а вы освободите место для новых вещей и приятных презентов.

12. Списки дел на уходящий год. Если вы ведете списки дел на год, перед наступлением праздника пересмотрите их. Все, что можно успеть сделать за несколько дней перед часом Икс, сделайте. И избавьтесь от списка, даже если в нем остались невыполненные пункты.



